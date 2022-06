Miljoenen zullen verhongeren door Russische blokkade

Zelensky: ‘Export van tarwe, maïs en plantaardige olie uit Oekraïne onmogelijk’

Voor Rusland is graan het nieuwe wapen in de strijd tegen Oekraïne. Volodymyr Zelensky, de Oekraïense president waarschuwde voor de mogelijkheid, dat miljoenen mensen wereldwijd van de honger zullen omkomen, als Rusland de export van graan in zijn havens, niet toestaat. De Russen blokkeren de graanexport uit het land, waardoor er hongersnood dreigt voor miljoenen mensen.

“We kunnen onze tarwe, maïs, plantaardige olie en andere producten die een stabiliserende rol spelen op de wereldmarkt, niet exporteren”, aldus Zelensky. In mei blokkeerden Russische troepen alle Oekraïense havens aan de Zwarte Zee, waardoor de export van de graanvoorraden van het land, effectief werd verhinderd. Rusland heeft de vrijlating van Oekraïense schepen, afhankelijk gesteld van de intrekking van de sancties die door het Westen tegen Moskou zijn ingesteld. Volgens Zelensky kan dit dus betekenen, dat tientallen landen te maken kunnen krijgen met fysieke voedseltekorten. “Miljoenen mensen zouden kunnen verhongeren als de Russische blokkade van de Zwarte Zee doorgaat”, zei Zelensky.

Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken vertelde dat Rusland de graanexport weer wil opstarten, vanuit de door Russisch bezette gebieden in Oekraïne. Volgens Lavrov kan Oekraïne zelf de graanexport hervatten via de haven van Odessa, als het de zeemijnen in dat deel van de Zwarte Zee opruimt. De Oekraïense regering zal dat uit vrees niet doen, omdat het dan verwachtbaar is dat de Russische vloot de stad Odessa via de zee gaat beschieten.