Rusland steelt Oekraïens graan en verkoopt het

Moskou ‘chanteert’ wereld met voedselcrisis

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zei afgelopen maandag dat er “geloofwaardige rapporten” zijn die suggereren dat Rusland graan uit Oekraïne steelt “om met winst te verkopen”. Blinken maakte opmerkingen over het gestolen graan tijdens een persconferentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken over voedselzekerheid na de niet-uitgelokte Russische invasie van Oekraïne, meldde AFP. “Er zijn geloofwaardige berichten dat Rusland de graanexport van Oekraïne plundert om het voor eigen winst te verkopen”, zei Blinken volgens het AFP-rapport. “Nu hamstert Rusland ook zijn voedselexport.” De staatssecretaris voegde eraan toe dat de oorlog in Oekraïne “een verwoestende impact heeft op de wereldwijde voedselzekerheid omdat Oekraïne een van de graanschuren van de wereld is”. De opmerkingen van Blinken komen nadat The New York Times meldde dat de VS vorige maand een waarschuwing hadden afgegeven dat Russische vrachtschepen havens in de buurt van Oekraïne verlieten met “gestolen Oekraïens graan”. De VS stuurden waarschuwingen naar 14 landen, voornamelijk in Afrika, en merkten op dat het Kremlin het gestolen graan verkocht aan Afrikaanse landen die werden uitgedaagd door droogte en mogelijke hongersnood – waardoor ze mogelijk gedwongen werden te kiezen tussen het weigeren van goedkope voedselimporten omdat mensen honger lijden of de vruchten plukken van mogelijke oorlogsmisdaden en woedende westerse bondgenoten in het proces, meldde The Times.

Blinken zei dat de Russische president Vladimir Poetin ook druk uitoefent op andere landen die voor graan afhankelijk zijn van Oekraïne door vervoerders te blokkeren om de haven van Odessa aan de Zwarte Zee te verlaten, in een poging die landen te “chanteren” om toe te geven aan Poetin en hun steun te krijgen, bij hun invasie van Oekraïne. “Op dit moment verhindert een Russische zeeblokkade in de Zwarte Zee dat de gewassen van Oekraïne naar hun normale bestemmingen kunnen worden verscheept”, zei Blinken volgens AFP. “Er zit ergens ongeveer 20 miljoen ton tarwe vast in silo’s bij Odessa, en in schepen die letterlijk gevuld zijn met graan die vastzitten in de haven van Odessa vanwege deze Russische blokkade.” “Met andere woorden, heel simpel gezegd, het is chantage”, zei Blinken. De Amerikaanse regering is niet de enige entiteit die Rusland de schuld geeft van het aanwakkeren van een wereldwijde voedselcrisis. Tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad eerder maandag, beschuldigde de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, de Russische strijdkrachten van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, evenals van het bijdragen aan een voedselcrisis, meldde Reuters.

“Mijnheer de ambassadeur van de Russische Federatie, laten we eerlijk zijn, het Kremlin gebruikt voedselvoorraden als een stealth-raket tegen ontwikkelingslanden”, zei Michel in de Veiligheidsraad volgens Reuters. “Rusland is als enige verantwoordelijk voor deze voedselcrisis.” De Russische VN-ambassadeur Vassily Nebenzia, die de raadsvergadering bijwoonde, “weerlegde” de beweringen van Michel categorisch en noemde de beschuldigingen een “leugen” voordat hij de kamer van de Veiligheidsraad verliet. Toen de Russische gezant de kamer verliet, zei Michel: “Je mag de kamer verlaten, misschien is het makkelijker om niet naar de waarheid te luisteren.” In een verklaring na het incident vertelde Nebenzia aan Reuters dat hij “niet kon blijven” vanwege “de leugens die Charles Michel hier kwam verspreiden”.

Bron: www.businessinsider.com