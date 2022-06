‘Nieuwe ambtenaren in overheidsdienst trieste zaak’

In maart 2021 stelde de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo reeds, dat een aantal ambtenaren zou worden ondergebracht in de particuliere sector. De bewindsman gaf toen aan, dat de tijd was aangebroken om het ambtenarenapparaat te verkleinen, gezien het voor een enorme financiële druk op de overheid zorgt. Enkele weken terug vernam de redactie van De West, dat op minimaal twee ministeries, er ruim 1000 ambtenaren zijn aangenomen voor administratieve werkzaamheden. Deze mensen staan naar verluidt, inmiddels op de loonlijst van de staat. Gebleken is dat er ook op andere ministeries, semi-parastatale instellingen en parastatale instellingen, personeel is aangetrokken in de afgelopen periode.

BIBIS-minister Albert Ramdin zegt, dat deze nieuwe ambtenaren in overheidsdienst ‘’een zeer trieste zaak is’’. “We moeten serieus omgaan met regeren en soms heb ik het gevoel dat men niet begrijpt wat dat inhoudt”, aldus Ramdin. Volgens de minister heeft het te maken met een attitudeprobleem. ‘’Men wil in overheidsdienst komen, omdat men flexibel wil blijven om daarnaast andere dingen te kunnen doen.’’ Volgens Ramdin ligt het grootste probleem bij de mensen die in feite geen zin hebben in het werk en niet of nauwelijks productie leveren.

“Uit onderzoek van Door Advisory is gebleken, dat naar het schijnt 24 procent van de overtollige ambtenaren bereid is vrijwillig uit de dienst te treden. Maar er zal daarvoor wel een beloning gegeven moeten worden”, aldus Somohardjo. Volgens Somohardjo zijn er inmiddels vier categorieën ambtenaren geïdentificeerd, namelijk (1) 55-plussers die gebonden zijn aan hun dienstjaren, (2) 55-plussers die niet gebonden zijn aan dienstjaren en (3) 50-plussers. De vierde groep is de grootste groep en bestaat uit 17.000 ambtenaren. Dit is de ‘last in, first out’ groep en betreft de ambtenaren die tussen de één en vijf dienstjaren hebben. Volgens Somohardjo krijgt het afslanken van het ambtenarenbestand, dit jaar nog zijn beslag. “Het afvloeien van overtollige ambtenaren zal geschieden in de periode vanaf 1 september tot eind van het jaar. Zij zullen dan vier maanden de tijd krijgen om te kiezen uit de pakketten die het ministerie ze aanbiedt”, aldus de minister.