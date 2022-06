Invoeringsdatum BTW 1 januari 2023

President Chandrikapersad Santokhi heeft op maandag 6 juni, de langverwachte wetgeving met betrekking tot de invoering van de belasting over de toegevoegde waarde (btw), aan

De Nationale Assemblee ter goedkeuring voorgelegd. De voorgestelde datum van implementatie van de btw-wet is 1 januari 2023 en vervangt de huidige omzetbelasting.

De conceptcode met toelichting geeft uitgebreid de onderbouwing om deze nieuwe belasting in te voeren. De btw zal van toepassing zijn op de invoer van goederen en de levering van goederen en diensten in Suriname, die voor de toepassing van deze wet wordt gedefinieerd als “zijn grondgebied en territoriale wateren, evenals de 200 mijl EEZ en het aangrenzende deel van het continentaal plat”. Het voorgestelde algemene tarief is 15 procent, maar de eerste levensbehoeften en de export van goederen, zullen niet worden belast. Ook goederen en diensten geleverd aan O&G contractors en mijnbouwondernemingen worden niet belast,. Voor hen geldt dus eveneens een belasting van 0 procent. Het wetsontwerp voorziet verder in een terugvorderingsmechanisme voor btw die is betaald door leveranciers van belastbare goederen en diensten in Suriname. Dit omvat ook de btw die wordt gemaakt door leveranciers van goederen en diensten die worden belast tegen 0 procent.