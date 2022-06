‘Water Brokopondo vertoont dalende trend’

De bewoners van het district Brokopondo en omgeving, kampen al bijkans drie maanden met wateroverlast als gevolg van de aanhoudende regenval.

Echter vertoont het waterpeil volgens de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emanuël, een dalende trend. ‘’Wanneer het weer regent, stijgt het natuurlijk weer. Maar het water is met enkele centimeters gedaald‘’, aldus de minister. Volgens haar heeft het ministerie nu een crisisteam, dat in samenwerking met het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR), bezig is met de distributie van noodhulppakketten.

Er zijn volgens de minister, afspraken gemaakt om te kijken hoe verder. ‘’Daarnaast zullen er gesprekken gevoerd worden over de noodzaak van het verhuizen van de mensen naar een hoger gelegen gebied. Het ministerie is constant in overleg met het NCCR over de voorraden van de voedselpakketten.

De voorraden worden aangevuld om de mensen tegemoet te blijven komen’’, aldus de minister.