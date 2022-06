Jogi: ‘Verhogingen brandstofprijs niet door president Santokhi’

Sedert 8juni 00.00 uur, zijn de nieuwe brandstofprijzen van kracht. De prijs van ongelode benzine is verhoogd met SRD 2,05 en is nu SRD 24,75. De dieselprijs blijft ongewijzigd en bedraagt SRD 19,87. Volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zijn veel burgers geschrokken van de nieuwe prijzen. Velen hebben ook de overtuiging, dat president Chandrikapersad Santokhi verantwoordelijk is voor de hoge brandstofprijzen. Echter is dat volgens Jogi, geenszins het geval. Wel zegt hij, dat de regering het parlement moet uitleggen wat tot de constante verhogingen leidt. Eerder heeft het ministerie van Economische Zaken uitgelegd, dat de brandstofprijs op basis van de wereldmarktprijs tot stand komt. ‘’Het is een lastige situatie. Het volk heeft wel gelijk om van het bedrag te schrikken, want ook ik schrik van het bedrag. Maar het is niet president Santokhi noch de regering die de prijzen constant aanpast‘’, zegt Jogi. De brandstofprijzen vertonen wereldwijd een stijgende trend, dus is het volgens Jogi niet vreemd dat ook in Suriname, er sprake is van een verhoging. ‘’We zitten natuurlijk wel lager dan andere landen in de regio, maar het is veel voor onze mensen, want wij verdienen geen valuta.‘’ Jogi geeft aan, dat de regering binnen haar mogelijkheden, toch haar best doet om door middel van subsidie, de prijs naar beneden te krijgen. ‘’Als de regering dat niet deed, zou de brandstofprijs nu dicht bij de SRD 30 per liter zijn. Met de subsidies wil de overheid burgers en het bedrijfsleven beschermen tegen de turbulentie op de internationale oliemarkt.’’ De subsidie per liter brandstof bedraagt SRD 6,58 voor diesel en SRD 2,05 voor unleaded. Voor super unleaded wordt er geen subsidie gegeven. ‘’We moeten de impact van de oorlog in Oekraïne niet over het hoofd zien.

Die oorlog beïnvloedt niet alleen de prijs van brandstof, maar ook die levensmiddelen‘’, aldus Jogi. De brandstofverhoging heeft volgens hem, ook te maken met de wisselkoers. ‘’Was de koers veel lager, dan zou de prijs van brandstof stabiel zijn. Maar door het verschil is die verkleiningsfactor enorm groot. Mensen gaan het niet willen geloven, maar de huidige koers is het gevolg van het beleid dat gevoerd is in de afgelopen tien jaar.‘’ Hoewel de regering de schokken van de verhoging deels zou willen opvangen voor de samenleving, is dit volgens Jogi moeilijk. De subsidie is volgens Jogi wel een maatregel die enige verlichting brengt. ‘’Het aanpassen van de salarissen is ook een van de maatregelen om het volk te helpen. De mensen worden niet in de steek gelaten door de regering. De regering geeft terug om de schokken minder te laten zijn, echter kan de regering niet alles‘’, aldus Jogi.