Vicepresident Guyana: ‘Suriname komt overeenkomst over licentie Guyanese vissers niet na’

Vicepresident Bharrat Jagdeo van Guyana, heeft zijn bezorgdheid geuit over ‘’de tijd die Suriname nodig heeft om zijn overeenkomst na te komen om Guyanese vissers een vergunning te geven om in hun wateren te opereren’’. Jagdeo gaf commentaar op de situatie tijdens een recent bezoek aan regio Zes (Oost-Berbice-Corentyne). De meeste vissers worden, wanneer ze de Atlantische Oceaan invaren, nog steeds geacht zich in Surinaamse wateren te bevinden, vandaar de noodzaak van een vergunning van Suriname om daar te mogen opereren. Momenteel worden de vergunningen afgegeven aan Surinaamse zakenlieden voor US-dollar 100 per jaar en verhuurd aan de Guyanese vissers voor US-dollar 3.000 per jaar.

Na een ontmoeting op hoog niveau in Guyana in augustus 2021 tussen president Irfaan Ali en de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi, hadden de twee leiders een gezamenlijke verklaring afgelegd waarin ze aangeven, dat de eeuwenoude afgifte van vergunningen voor Guyanese vissers om in Suriname territoriale wateren te opereren, zou worden aangepakt. Sindsdien is er niets meer gebeurd. Jagdeo zegt dat de Surinaamse regering niet heeft gehandeld als een goede buur wat betreft die beloften.

“Suriname is al meermaals van standpunt veranderd, toen het beloofde ons de licenties schriftelijk te geven. Toen ontkende dezelfde man die het op schrift had gesteld, dat hij dat deed. We hebben het bewijs ervan en we hebben het gepubliceerd’, zei Jagdeo tegen de vissers tijdens zijn bezoek.

Na de ondertekening van de overeenkomst tussen de twee staatshoofden in augustus vorig jaar, ontmoette Jagdeo op 10 april, vissers op de Corantijn. Tijdens die bijeenkomst zei de vicepresident dat de regering er alles aan zou blijven doen om ervoor te zorgen dat vissers op de Corantijn een vergunning zouden krijgen om op de Corantijn te werken, ondanks verzet van een aantal Surinamers. “Het enige waar we ons toe kunnen verbinden, is de druk hoog te houden”, zei Jagdeo, eraan toevoegend dat de kwestie een prioriteit is voor de regering van Guyana. Volgens de vicepresident is de regering van Guyana op de hoogte van de reden waarom de door Santokhi geleide regering, haar beloften niet nakomt.

“Soms gaan ze heen en weer, omdat de juiste mensen veel geld verdienen aan deze licenties daar, dus ze willen ze niet geven (aan Guyanezen, red.). Daarom vechten ze. Zelfs als er goodwill is op het niveau van de overheid, is er een probleem op andere niveaus. We zullen blijven kijken en we zullen blijven aandringen’’, betoogde Jagdeo tijdens zijn bezoek aan de regio. Deze vissers opereren vanaf de Corantijn-se kust en moeten de Corantijnrivier ge-bruiken om toegang te krijgen tot de Atlantische Oceaan, waar ze het grootste deel van hun vangst halen. De Corantijnrivier wordt beschouwd als Surinaams grondgebied. Ongeveer 150 boten opereren vanuit de Number 66 Fisherman’s Co-op Society en bieden zo directe werkgelegenheid aan ongeveer 800 vissers. Daarnaast zijn er ongeveer 200 personen in dienst bij het verlenen van diensten, waaronder transport, visverkoop en reparaties aan machines en uitrusting.

Bron: The Daily Herald