Kankermedicijn uit experimenteel onderzoek arriveert in augustus

Dostarlimab, verkocht onder de merknaam Jemperli, een monoklonaal antilichaam dat nu wordt gebruikt als medicijn voor de behandeling van endometriumkanker. Dostarlimab is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat werkt als een remmer van de interactie van het PD-1-eiwit en met de PD-L1- en PD-L2-liganden, deze interactie houdt verband met het blokkeren van antitumorresponsen. Het is alsof de stof de handrem van het immuunsysteem loslaat om zo de tumor te bestrijden.

Een onderzoek gepubliceerd door het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, heeft aangetoond dat bij 14 patiënten, die zes maanden lang Dostarlimab toegediend kregen, de tumor verdween. De standaardbehandeling voor dit type kanker omvat bestralingstherapie, chemotherapie en vaak chirurgie. Immunotherapie is daarentegen minder agressief en laat minder gevolgen achter. “Met deze studie zijn we nu in staat, een deel van de patiënten te identificeren die veel baat hebben bij immunotherapie”, aldus Tulio Pfiffer, een oncoloog.

Gedurende de Amerikaanse studie waren slechts achttien mensen betrokken bij het onderzoek, waarbij vier nog steeds een behandeling ondergaan.