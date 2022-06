Personeel PCS blijft in actie

Het personeel van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), is reeds twee weken in actie. Gisteren werd tijdens een algemene ledenvergadering, besloten de acties voort te zetten. ‘’De acties gaan door, want dit hebben de leden besloten. Het personeel heeft besloten dat de acties voortgezet zullen worden‘’, aldus de voorzitter van Bond voor Personeel bij het Psychiatrisch Centrum Suriname Carmen Brondenstein, tegenover de media. De bond beijvert zich voor een loonaanpassing voor het personeel, doch is daar tot op heden niet in geslaagd.

Brondenstein deed gisteren tijdens de vergadering verslag van wat er afgelopen dinsdag met de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, besproken is. Volgens Brondenstein, heeft de minister aangegeven, dat het ministerie nog wat tijd nodig heeft om orde op zaken te stellen. Het personeel neemt daar geen genoegen mee en wil eerst geld te zien, alvorens het de werkzaamheden weer oppakt. Brondenstein had de minister voorgesteld om de leden een alvast voorschot van SRD 2000 te geven, zodat zij terug naar het werk gaan.

Volgens de minister kan het personeel indien er toezeggingen gedaan zijn en als alles in orde gemaakt is, binnen tien dagen het geld krijgen, doch een harde toezegging kon de minister niet geven.

Vanwege de acties van het personeel, draaien niet alle afdelingen. Enkele patiënten moesten daardoor naar huis gestuurd worden. Momenteel is er een tekort aan personeel op de detox-afdeling. Waarnemend directeur bij het PCS, Rudi Dwarkasing bevestigde dat patiënten met medicijnen naar huis worden gestuurd, omdat er geen personeel aanwezig is. ‘’Er was een aantal patiënten op de observatie en we hadden geen andere keus, dan om ze naar huis te sturen. Natuurlijk hebben we deze patiënten met medicijnen naar huis gestuurd.‘’ De poliklinische patiënten worden volgens Dwarkasing, wel opgevangen.