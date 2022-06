Guyana-olieprojecten beschermd tegen inflatie

Hoewel veel van zijn branchegenoten zwaar zijn getroffen door de inflatie, die het gevolg is van de oorlog in Oekraïne en de COVID-19-pandemie, was Hess Corporat-ion, dat een werkbelang van 30% heeft in het Stabroek-blok, verheugd te kunnen melden dat zijn USD 2,8 miljard begroting slechts een minimale inflatoire impact van 3-4% heeft gezien. Dit werd bekendgemaakt door de Chief Executive Officer (CEO) van het bedrijf, John Hess, tijdens zijn recente deelname aan de 38e jaarlijkse conferentie over strategische beslissingen van Bernstein. Daar werd hij gevraagd aandeelhouders en potentiële investeerders te informeren over de mate waarin zijn projecten zijn getroffen door de hoge inflatie. Hess merkte snel op dat Guyana geen impact heeft gezien. Maar het is niet hetzelfde geweest voor de Bakken. Hess zei: “Onze kosten in de Bakken zijn dit jaar met ongeveer 7% gestegen. De boorkosten zijn gestegen van USD 5,8 miljoen naar USD 6,2 miljoen per put, maar wat interessant is, is Guyana, dat is USD 1 miljard in ons budget en de Bakken is ongeveer 800 miljoen dollar; onze Guyana-kosten zijn gelijk gebleven omdat we ons er vooraf aan hebben gecommitteerd en dat is echt voor het eerste, tweede, derde en vierde schip. De CEO zei dat Exxon uitstekend werk heeft geleverd door de inflatie voor te blijven en die onder controle te houden door al vroeg in de kosten te investeren. “Dus we zien geen kosteninflatie omdat we die kosten al hadden vastgelegd, dus ons totale budget van USD 2,8 miljard, is minimaal beïnvloed, in het bijzonder een impact van 3-4%, terwijl voor andere toneelstukken, zeg die in het Perm, de cijfers oplopen tot 20%.” Wat betreft de inflatie op dit moment van zijn exploratie- en olieproductiecyclus, zei Hess dat het een dergelijke factor als positief be-schouwt, omdat het betekent dat de vraag groter is dan het aanbod. “En als dat zo is dan gaat de prijs omhoog en dat is goed voor olie. Wij zijn een lange oliemaatschappij; 80% van onze hulpbron is olie die in de grond zit en 20% is aardgas, wat een goede plek voor ons is om te zijn. Het is dus een netto pluspunt, maar de uitdaging die eruit voortkomt is natuurlijk de inflatie in de toeleveringsketen”, aldus de Hess Boss. Terwijl de Stabroek Block-partners vooruitgang boeken met grote projecten die tegen 2025 in gebruik zullen worden genomen, sprak hij zijn vertrouwen uit in de projectmanagementvaardigheden van Exxon bij het isoleren van vele anderen in de toekomst. In het Stabroek-blok, dat 6,6 miljoen hectare beslaat, is Esso Explora-tion and Production Guyana Limited (EEPGL) gelieerd aan ExxonMobil, de exploitant, en heeft een belang van 45%. Hess Guyana Exploration Ltd. heeft een belang van 30% en CNOOC Petroleum Guyana Limited een belang van 25%. Bron: Oilnow.gy