Gajadien: ‘Terugroepwet is slechts verkiezingsbelofte’

VHP-parlementariër Asis Gajadien, zegt in gesprek met een lokaal medium, dat de invoering van de terugroep wet, slechts een verkiezingsbelofte betreft. Volgens hem had de partij waar hij lid van is, hem opgenomen in haar verkiezingsprogramma, en is het zaak, dat er ook uitvoering aan wordt gegeven. Hiermee spreekt Gajadien uitspraken gedaan door Abop-parlementariër, Edward Belfort tegen. Volgens Belfort probeert men de wet toe te passen om hem uit het parlement te krijgen. Dit omdat hij kritisch staat tegenover het beleid van de regering en ondersteuning gaf aan de fractie waar hij deel van uitmaakt.

Volgens Gajadien was deze wet reeds eerder opgenomen, maar was het de vorige regering, die daar misbruik van maakte. ‘’Het is geen nieuwe wet. Het is opgenomen in de grondwet, maar toen de toenmalige voorzitter een vergadering uitschreef om twee nieuwe leden toe te laten tot het parlement, werd er geen quorum verleend “, aldus de Gajadien. Volgens hem kan het niet zo zijn, dat de kiezer zijn of haar vertrouwen stelt in een partij en dat leden er vervolgens voor kiezen met de zetels er vandoor te gaan en vervolgens hun eigen fractie oprichten.

Gajadien zei verder, dat iemand niet zomaar op de kiezerslijst van een partij komt om daarna teruggeroepen te worden. Er worden volgens Gajadin, interne verkiezingen gehouden. “Als meer dan de helft van de structuren binnen de partij niet meer achter je staat, dan zegt dat al veel”, aldus de VHP-parlementariër.