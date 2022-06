Aanpak verouderde wetgeving voedselveiligheid noodzakelijk

Cheryl Dijksteel, parlementariër en voorzitter van de Vaste Commissie Volksgezondheid, heeft aan een lokaal medium verteld, dat de controle op de voedselveiligheid in Suriname nog veel te wensen overlaat. Bestaande wetten in het voedselcontrolesysteem die in de afgelopen periode gedocumenteerd werden, omvatten een aantal zaken, die erg noodzakelijk zijn en gauw aangepakt dienen te worden.

‘’Voorbeelden hiervan zijn de verouderde wetgeving voor voedselveiligheid van 1911, waar weinig tot geen coördinatie bestaat tussen de bevoegde autoriteiten van Suriname die toezicht houden op de Surinaamse levensmiddelen productiesector. Beperkte levensmiddelen inspectiecapaciteit met name, de inspectie van lokaal verwerkt voedsel. Beperkte levensmiddelen analyse, ter ondersteuning van de regelgevende programma’s voor voedsel. Beperkte ondersteuning en begeleiding aan de primaire productiesector, en de sector van verwerkte voedingsmiddelen om de tekortkomingen waar ze tegenaan lopen in de praktijk aan te pakken “, aldus Dijksteel.

Het doel van de Wereld Voedselveiligheidsdag is om de samenleving bewuster te maken van ziektes, die zij kunnen oplopen bij het nuttigen van onveilig voedsel. Het onderzoek en de beheersbaarheid van onveilig voedsel, is heel belangrijk om zo de volksgezondheid te beschermen. Dijksteel zei dat er zonder de voedselveiligheidswet, een situatie was ontstaan die ertoe heeft geleid, dat er afkeuring ontstond van een aantal exportproducten dat uit de landbouw en levensmiddelensector op de buitenlandse markten. Vandaar dat het dringend nodig is wettelijk kader te creëren om de voedselveiligheid te kunnen waarborgen.

Dijksteel benadrukte dat er door het ministerie van Landbouw, Veteelt en Visserij, een toezichtsorgaan is benoemd, waarin de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) ook vertegenwoordigd is. “Het benoemen van een directeur zal de volgende stap moeten zijn, zodat het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid kan worden geoperationaliseerd. De bescherming van onze samenleving die het voedsel consumeert, is heel belangrijk”, aldus Dijksteel.