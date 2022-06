Water in kanalen hoog vanwege duikerverbinding vanuit andere wijken

Enkele buurbewoners uit de wijk Morgenstond, hebben onlangs aan de Stichting Beter Wonen Morgenstond, gevraagd hoe het komt dat het water in de straten blijft liggen, ondanks dat de kolken en de meeste inspectieputten in de blokken 2B en 3B al zijn ontstopt.

“De straten blijven onder, omdat het water in de kanalen de afgelopen twee weken extreem hoog staat. Hierdoor kan het water dat van de straten in de riolen terecht behoort te komen, niet door de kanalen worden opgevangen, en blijft het in de straten liggen”, verduidelijkt Duncan Brunings, secretaris van de stichting, in een schrijven.

Brunings heeft de bewoners uitgelegd, dat het water in de kanalen zo hoog zijn, ondanks het feit dat er constant bij het pompgemaal Morgenstond afgewaterd wordt met de sluis bij eb, en met een pomp bij vloed.

“Het water in onze kanalen blijft hoog, omdat extra water vanuit andere wijken in onze wijk terechtkomt, dat vervolgens door de kanalen, de duikers, en het pompgemaal Morgenstond moet worden verwerkt, voordat wij droog kunnen komen te liggen.

En daar is de capaciteit van ons systeem te klein voor. Het meeste extra water komt onterecht naar ons toe vanuit de verkavelingsprojecten aan de west- en noordzijde van de Verlengde Gompertstraat.

Dat gaat via een duikerverbinding onder de Verlengde Gompertstraat, daardoor komt het water uit het kanaal langs de Emelie Alvaresstraat, en uit de trenzen om Surivillage-1 en het Zusterproject, in ons kanaal langs de Morgenstondlaan. Wij zijn al enige tijd in gesprek met het ministerie van Openbare Werken om deze duiker onder de Verlengde Gompertsstraat af te dichten”, aldus Brunings.

Verder benadrukt hij, dat het water van Surivillage 1,2, en 3, het Zusterproject, en de andere verkavelingen daar in de buurt, niet naar Morgenstond zou mogen komen, want de afwatering van die projecten zou via het kanaal langs de Emelie Alvaresstraat en het pompgemaal en sluis aan het einde van dat kanaal, moeten komen in de monding van de Surinamerivier. Er komt volgens Brunings, overigens ook extra water vanuit het oude Citrusproject óver de Powisistraat en daarnaast, bij grote regenval, vanuit de Kasoedjiweg naar de Papajafowroestraat.