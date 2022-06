Debipersad: ‘Grote bankbiljetten verhelpen tekort aan geld bij pinautomaten’

Volgens de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Steven Debipersad, is het invoeren van bankbiljetten van SRD 200 en SRD500 geen slecht idee. Hij verklaart dat de invoering hiervan, niet betekent dat er sprake is van devaluatie, maar dat er wordt gewerkt aan de verhelping van een aantal maatschappelijke problemen. Volgens de voorzitter zou het bijvoorbeeld makkelijker zijn, de pinautomaten te voorzien van geld en zou er meer geplaats kunnen worden, waardoor we het probleem van een tekort niet meer zullen hebben. Ook zouden mensen volgens Debipersad met minder papier in hun zak moeten lopen om dezelfde waarde bij zich te hebben.

Ook VHP-parlementarier, Asis Gajadien, sprak de geruchten over een devaluatie tegen. Volgens hem wordt de stabiliteit van een munt bepaald, door de dekking in de kluis van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Deze dekking zit volgens Gajadien nog heel goed. Gajadien bevestigde ook, dat grotere coupures kunnen bijdragen aan het verhelpen van het tekort aan geld bij de ATM-machines.

Vanuit de gemeenschap is niet echt positief gereageerd op het drukken van grotere coupures. Volgens de mening van velen is er nog altijd een groot tekort aan munten en moet dit probleem eerder aangepakt worden.