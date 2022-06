Nog geen oplossing voor personeel PCS

De Bond voor Personeel bij het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), is reeds enige tijd in actie. De bond vindt dat het personeel een loonaanpassing moet krijgen. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, heeft daarom gisteren de directie van het PCS samen met de bond uitgenodigd voor een gesprek, doch volgens bondsvoorzitter Carmen Brondenstein, heeft dat niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Tot nog toe is er geen oplossing in zicht voor het personeel dat in beraad is. ‘’Ik ben niet tevreden met het gesprek‘’, aldus Brondenstein tegenover de media. Volgens haar is er geen toezegging door de minister van Volksgezondheid gedaan, dus is er ook nog geen oplossing. ‘’Als de leden in actie zijn en er een gesprek met de minister geweest is, dan moet ik als bondsvoorzitter met wat terug komen bij de leden. Maar dit is niet gebeurd. Er is geen toezegging gedaan voor uitbetalingen door de minister. Dit is een moeilijke kwestie, want de stakende leden willen geld hebben, alvorens zij het werk hervatten.‘’

Brondenstein zegt dat de bewindsman wel beloofd heeft zijn uiterste best te doen, zodat geld vrijgemaakt kan worden voor het PCS. Deze kwestie zal volgens Brondenstein, vandaag in de Raad van Ministers vergadering besproken worden. Het personeel, dat nog steeds in actie is, is het wachten beu. In dat kader is er een vergadering met de leden van de bond voor vandaag uitgeschreven. Hierbij zal de bondsvoorzitter in details treden over wat er met de minister besproken is. Het besluit van de leden zal aan de minister gerapporteerd worden.

Brondenstein deed bij de ontmoeting met de minister het voorstel om de leden een voorschot van SRD 2000 te geven. ‘’Dit zodat de leden terug naar het werk kunnen gaan, maar dat is ook niet gelukt. De minister zegt dat als toezeggingen gedaan zijn en als alles gedaan is, dan kan het personeel binnen tien dagen het geld krijgen, maar garanties kan hij ook niet geven. Het is een twijfelachtig antwoord. Ik begrijp hem wel, maar de leden van de bond willen geld”, aldus Brondenstein.