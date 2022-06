LEO BOOS OVER EBS-RAPPORT

In het onlangs gepubliceerde rapport van Ernst & Young (EY), is ook de huidige bestuursstructuur van de EBS besproken en is men tot de conclusie gekomen, dat die momenteel niet in lijn is met behoorlijke corporate governance code. Er is volgens EY, bijvoorbeeld sprake van belangenverstrengeling in de Raad van Commissarissen en Executive Management functies, gebrek aan toezichthoudende subcomités en formele opvolgingsplanning. “EBS moet de meeste van zijn huidige governance beleidslijnen en -procedures opnieuw beoordelen en ervoor zorgen, dat ze de juiste risicomechanismen opzetten om ervoor te zorgen dat deze beleidslijnen en procedures strikt worden gevolgd”, aldus EY. Het rapport van EY stond naar onze mening, vol feitelijkheden die door de politiek steeds weg worden gedrukt, omdat zij anders haar belangen niet optimaal kan behartigen.

Met betrekking tot belangenverstrengeling en good governance code, zou het nooit op de lange termijn toegestaan moeten worden, dat een RvC-lid ook directeur wordt, daarnaast is deze zelfde directeur, ook weer lid van de Raad van Commissarissen (RvC) bij andere staatsbedrijven zoals Staatsolie, SLM en N.V. Havenbeheer. We hebben het over de broer van de vicepresident, Leo Brunswijk, die overal wel een bijdrage levert en niet wenst te begrijpen, dat het niet kan dat je overal met je neus boven op zit. Het kan naar onze mening niet dat de tijdelijke CEO en voorzitter van de RvC van de EBS, tevens ook voorzitter van de RvC van Staatsolie is. Het conflict zit er duidelijk in, want SPCS is de grootste leverancier van de EBS en een dochteronderneming van Staatsolie. Vervolgens is Leo boos geworden over de bevindingen in het EY-rapport en is van mening, dat het rechtstreeks de prullenbak in mag. Maar wij weten dat het rapport duidelijk is onderbouwd en niet zomaar gebaseerd is op leugens en assumpties. Volgens Leo, berust het rapport niet op waarheid en was hij niet op de hoogte van de samenwerking die de regering is aangegaan met EY. Hij leefde in de veronderstelling dat er een kwalitatief rapport zou worden geleverd, maar naar zijn mening, bestaat het rapport uit materiële onwaarheden. Dit rapport kan volgens hem, niet aangeboden worden aan de staat en als leidraad gebruikt worden om zaken binnen de EBS te herstellen. Leo Brunswijk zei dit rapport verder te bestuderen met zijn juristen en na te zullen gaan, welke consequenties verbonden kunnen worden aan dit onderzoek. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten, adviseert hij de regering een ander accountantsbedrijf in de arm te nemen, om de EBS door te lichten. De president-commissaris van de EBS, is zich ervan bewust, dat het bedrijf doorgelicht moet worden, maar als het rapport onwaarheden bevat, dan is dit een valse start voor dit herstel van het staatsbedrijf. Leo ziet dit rapport als een persoonlijke aanval op hem.

De informatie met betrekking tot de benoeming van Leo tot directielid is sinds 19 april 2021 in de media verschenen. De benoeming vond plaats door de RvC. Uit het raadsbesluit blijkt dat Leo Brunswijk per 1 februari 2021, werd benoemd als team-member bij de directie en een maandelijkse vergoeding krijgt van SRD 22.500, exclusief belastingen. De benoeming werkt terug tot 1 februari. Er is toen geen ruchtbaarheid aan gegeven. Toen al was Leo Brunswijk benoemd in vier RvC’s: de RvC van N.V. Havenbeheer, Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) en Staatsolie. Vanuit de gemeenschap kwam er kritiek inzake deze benoemingen, maar Leo Brunswijk was van mening dat deze kritiek niet terecht was, omdat EBS en Staatsolie volgens hem, niet losgekoppeld kunnen worden van elkaar. Hij stelde dat zijn aanwezigheid in beide bedrijven niets te maken heeft met een conflict of interest. Juristen waren het toen ook al niet eens met de benoeming en stelden, dat er wel degelijk sprake is van een conflict of interest, omdat Brunswijk onderdeel is van de RvC en ook de rol van directielid vervult. “De RvC is tevens als toezichthouder aangesteld bij een bedrijf en die is belast met het toezicht op de directie (en de instelling) en staat hen met raad terzijde. Het begrip ‘Raad van Commissarissen’ omvat in de Richtlijn mede het begrip ‘Raad van Toezicht’”, aldus de jurist. Volgens deskundigen is er daarom in ieder geval sprake van een conflict of interest, want hoe zal het raadslid en tevens voorzitter Brunswijk, toezicht houden op het directielid Brunswijk?

Wij zijn van mening, dat als een directielid door nepotisme onderdeel van het bedrijf is en dat ondanks vergaande rapportages die duiden op onregelmatigheden, hij zitting kan nemen in een leidinggevende functie, zulks aantoont dat ook deze regering van good governance bij EBS geen prioriteit maakt. De ontastbaarheid die aan hem gegund wordt, blijkt verder, wanneer deze een rapportage van registeraccountants naar de prullenbak verwijst. Een met toezicht belaste functionaris zou afstand moeten houden en de professionaliteit van een wereldbedrijf op het gebied van financieel onderzoek, niet denigrerend moeten bespreken, in zuiver eigen belang of verweer. Verder vindt Keerpunt, dat als correctie en goed bestuur als vruchten van deze vergiftigde stam moeten rijpen, dan geloven wij als burgers en kiezers in sprookjes. “Ik vraag mij luid op af, of er intern een plan van herevaluatie betreffende de ongezonde relatie met financiers, besproken is in de top. Ik vraag mij af ook af of de staat als aandeelhouder, hierop aangedrongen heeft. En ik vraag me af of de moedige vragen door coalitie-assembleeleden Binda en Ramsukul, gesteld, ooit beantwoord zullen worden”, stelt een deskundige tegenover Keerpunt.