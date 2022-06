Onderzoek naar acute leukemie kan nu ook in Suriname gedaan worden

“De aanschaf van de flowcytometer is een enorme vooruitgang voor de diagnostiek naar de meeste bloedkankers. De wachttijd zal van 4 tot 5 weken naar 24 tot 48 uur teruggebracht worden. Maar het belangrijkste voordeel is dat de diagnostiek naar acute leukemie en de response metingen nu in Suriname gedaan kunnen worden. Dat wil zeggen, mits de medicatie aanwezig is, kunnen kindjes met acute leukemie door de kinderarts in Suriname behandeld worden. De voorzitter van de Vereniging van Analisten, Sheldon Simson en ik, zijn al een jaar bezig financiering te zoeken voor dit apparaat. We zijn de regering namens de patiënten enorm dankbaar dat dit apparaat aangeschaft zal worden”, zegt Nicole Oldenstam, internist hematoloog van het St. Vincentius Ziekenhuis, naar aanleiding van de goedkeuring van de Raad van Ministers voor een bedrag van USD 260.000 voor de aanschaf van een flowcytometer voor de behandeling van leukemiepatiënten.

Diagnostiek

Oldenstam had namens de ziekeninstelling, minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid enkele maanden geleden benaderd met het verzoek een flowcytometrie-apparaat aan te schaffen, omdat daarmee de wachttijd verkort kan worden naar één of twee dagen. Door de korte wachttijd, wordt de overlevingskans en levenskwaliteit van de patiënt vergroot.

“Er is al een afdeling geïdentificeerd in het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) die volledig ingericht zal worden om alle volwassen hematologische patiënten te verplegen. Zo zullen er op deze afdeling ook isoleerkamers gereed gemaakt worden om volwassen patiënten met hematologische (bloed-) kanker met verminderde weerstand – meestal als gevolg van de intensieve behandeling – te verplegen. ‘’De volwassen hematologiepatiënten kunnen dus in het SVZ terecht voor snelle diagnostiek en behandeling. Kinderen met acute leukemie, ongeveer 4 per jaar, zullen door de kinderarts in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo behandeld worden”, aldus Oldenstam. Het materiaal voor diagnostiek zal in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo worden afgenomen en zal door de medisch analisten en de klinisch chemicus en hematoloog in het SVZ geanalyseerd worden. “De kinderarts krijgt dan binnen 24 tot 48 uur bericht over de diagnose.”

Kinderen

Voor kinderen met acute leukemie werd er normaal gesproken financiële hulp gezocht, zodat zij naar Colombia konden voor behandeling. De kosten voor het uitzenden en de algehele behandeling, lopen al gauw op tot gemiddeld enkele tonnen US-dollars. Met de aanschaf van de flowcytometer zullen jaarlijks 250 mensen die mogelijk een vorm van hematologische kanker hebben, kunnen worden geholpen. Het bedrag dat gemoeid is met de aanschaf van het apparaat komt op last van de begroting van Volksgezondheid. De aanschafprijs is door het behandelen van drie kinderen met acute leukemie in Suriname, weer terugverdiend.