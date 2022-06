Sharman: ‘Covid bestaat nog, we moeten alert zijn’

Na een lange periode waarin het aantal covid-gevallen aanzienlijk daalde, neemt nu het aantal besmettingen weer toe. In de week van 25-31 mei zijn in totaal 105 personen positief getest op Covid-19. Binnen die week zijn ook 9 personen overleden aan de ziekte. Dew Sharman, vicevoorzitter van De Nationale Assemblee tevens arts, zegt in gesprek met De West, dat Covid-19 nog steeds bestaat en dat de samenleving alert moet zijn. Het ministerie van Volksgezondheid is in maart gestart met de uitfasering van Covid-19 op basis van de epidemiologische ontwikkelingen, waarbij het aantal positieve gevallen aan het afnemen was. Sharman geeft aan dat data niet meer gepubliceerd werden, maar dat de zaak op dagbasis gemonitord werd. Waar nodig, werden wel de nodige aanpassingen gepleegd.

Sharman zegt dat nu het veel regent, er meer mensen griepverschijnselen krijgen. ‘’De wateroverlast brengt ook andere infectieziektes met zich mee’’, zegt hij. In deze periode zal volgens hem, het risico op infectieziektes groot blijven, omdat het weer niet meewerkt. Het aanscherpen van maatregelen is volgens hem een aangelegenheid van het ministerie van Volksge-zondheid op basis van de parameters. Sharman is wel van mening dat overheid weer moet overgaan tot het brengen van bewustwording. “Want nu ziet men de cijfers en iedereen schrikt weer, maar covid was nooit weg”, stelt Sharman.

Vanaf maart zijn maatregelen getroffen om de bewegingsvrijheid van burgers te vergroten, uiteindelijk zijn alle maatregelen losgelaten. Grote evenementen mogen weer georganiseerd worden. Na een lange periode van een verbod op grote groepen van mensen bij elkaar, was het te verwachten dat deze activiteiten druk bezocht zouden zijn. Ook was het dragen van een mondkapje niet meer verplicht, met alle gevolgen van dien. Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin, legde toen uit dat de strategie was om verantwoord uit te faseren, rekening houdende met een mogelijke toename van het aantal cases.

Sharman had tijdens de begrotingsbehandeling zijn bezorgdheid geuit over de toename van het aantal cases. Minister Ramadhin erkende toen dat het aantal covid-gevallen toeneemt, maar voegde eraan toe, ‘’dat de situatie gemonitord wordt’’. Hij liet ook weten dat ondanks de lichte toename, er geen reden was tot bezorgdheid, vanwege het feit dat de variant of concern, Omicron, reeds vanaf december is bevestigd en nog steeds de meest dominante variant is. “Er is geen andere variant of concern door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgesteld. Deze variant is weliswaar besmettelijker dan de andere varianten, maar het verloop van de ziekte is mild”, sprak de minister.

Ramadhin gaf aan dat de stijging te verwachten was, nadat de maatregelen waren vrijgegeven en activiteiten normaal mochten plaatsvinden. Vaccineren is volgens de minister nog steeds prioriteit nummer één. Op dit moment zijn er ongeveer 20.000 Sinopharm-vaccins met vervaldatum 2023 en ongeveer 165.000 Pfizer-vaccins met vervaldatum september 2022 beschikbaar.

door Priscilla Kia