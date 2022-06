Diakonessenhuis weer open voor groter publiek

De directie van het Diakonessenhuis heeft gisteren in een schrijven meegedeeld dat de afdeling Operatie Kamer (OK) en andere prenatale diensten weer open zijn gesteld voor het groter publiek. Volgens de directie is het personeel nog niet op volle sterkte, maar kan het wel ertoe overgaan, bepaalde afdelingen die in de afgelopen twee weken gesloten waren, open te stellen. Het ziekenhuis was vanwege een Covid-19 uitbraak niet in staat over al haar personeel te beschikken. De directie deed op grond hiervan melding van een crisissituatie en besloot het ziekenhuis tijdelijk te sluiten voor het groter publiek.

In de afgelopen weken moest het ziekenhuis het doen met de inzet van studenten en hulp vanuit andere instellingen. Het ziekenhuis liet verder weten, nog steeds “intensief en continu” bezig te zijn, om ondanks de beperkingen, de bekende kwalitatieve zorg met één hart te blijven bieden aan de gemeenschap. De directie hoopt dat zulke overmachtsituaties in de toekomst tot het minimale beperkt blijven.

Vanwege het ministerie van Volksgezondheid werd na een melding van het aantal Covid-19 gevallen erop geattendeerd, de MoHaNa-regels zoveel mogelijk na te leven. Dit ter voorkoming van massasverpreidingen op de werkvloer. De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, gaf tern overvloede aan bij griepverschijnselen, de werkvloer met een mondkapje te betreden.