Groenten en fruit duurder door prijsstijging meststoffen

Er is momenteel een stijging te merken in de prijzen die er voor groenten en fruit betaald wordt. Ofschoon landbouwgewassen nu zwaar lijden onder extreme de regenval, zeggen landbouwers dat de prijsstijging niet alleen daarmee te maken heeft, maar ook met de gestegen prijzen van diverse meststoffen. Momenteel geven landbouwers een onevenredig deel van hun inkomsten uit aan kunstmest. Daarnaast worden ze ook geconfronteerd met verhoogde kosten voor onder andere arbeid en brandstof. VHP-parlementariër tevens landbouwer Mahinder Jogi, zegt tegenover de krant, dat de schuld niet in de schoenen van landbouwers geschoven moet worden. Volgens hem spelen er momenteel tal van factoren die in prijsstijging resulteren.

‘’De landbouwer wordt voor alles het verwijt gemaakt, maar het is uiteraard de koper die de prijs bepaalt. Het aanpassen van onze prijzen is niet om onaangenaam over te komen, maar omdat we geen andere keus hebben. Alle inputs zijn in de afgelopen drastisch de lucht ingegaan”, zegt Jogi. Volgens hem is de stijging van de afgelopen weken wel te wijten aan de aanhoudende zware regens. ‘’Dit omdat een groot deel van aanplanten zwaar vernietigd zijn. De productie is dan minimaal.‘’

Volgens Jogi speelt niet alleen het klimaat een rol, maar ook de economische situatie. ‘’Bijna eenieder trekt weg van de sector. Want als er gekeken wordt naar de verliezen die men lijdt, zijn die meer dan dat er verdiend wordt.

Toch wordt de oorzaak elders gezocht.‘’ Jogi zegt, dat de regering haar landbouwbeleid moet aanpassen.

‘’Want voor zowel de groenteboer als de rijstboer, zijn de prijzen voor meststoffen niet meer redelijk.‘’

door Orsilia Dinge