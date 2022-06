Brazilië onderzoekt vierde vermoedelijke geval van apenpokken

Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hebben gemeld, dat er momenteel enkele onderzoekingen gaande zijn van vermoedelijke gevallen van apenpokken. Zeer recentelijk werd de vierde persoon, een 16-jarige in Porto Quijarro, aan de grens van Brazilië aangetroffen die vermoedelijk symptomen van apenpokken vertoonde. Daarna werden ook drie andere gevallen van apenpokken vastgesteld, namelijk in Santa Catarina, Rio Grande do Sul en Ceará.

‘Monkeypox’ oftewel apenpokken, is een zeldzame ziekte die wordt veroorzaakt door infectie met het Monkeypox-virus. Het apenpokkenvirus behoort tot het Orthopoxvirus- geslacht van de familie Poxviridae. Monkeypox-virus kan zich verspreiden, wanneer een persoon in contact komt met het virus bij een geïnfecteerd dier, een geïnfecteerde persoon, of materiaal dat met het virus is besmet. Het apenpokkenvirus kan zich van dieren op mensen verspreiden, door een beet of krab van een besmet dier, door het hanteren van wild of door het gebruik van vlees van besmette dieren. Het virus kan zich ook verspreiden door direct contact met lichaamsvloeistoffen of de zweren op een geïnfecteerde persoon, of met materialen die lichaamsvloeistoffen of zweren hebben geabsorbeerd, zoals kleding of beddengoed.

Monkeypox begint met koorts, hoofdpijn, spierpijn en uitputting. Het belangrijkste verschil tussen de symptomen van pokken en apenpokken is dat apenpokken ervoor zorgen dat de lymfeklieren opzwellen (lymfadenopathie), terwijl pokken dat niet doet. De incubatietijd voor monkeypox is gewoonlijk 7-14 dagen, maar kan variëren van 5-21 dagen. Binnen 1 tot 3 dagen (soms langer) na het verschijnen van koorts ontwikkelt de patiënt huiduitslag, vaak beginnend in het gezicht en vervolgens uitbreidend naar andere delen van het lichaam. De ziekte duurt meestal 2 tot 4 weken. In Afrika is aangetoond dat apenpokken de dood veroorzaakt bij maar liefst 1 op de 10 personen die de ziekte oplopen.

Volgens het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid hebben 23 landen reeds 333 gevallen van apenpokken bij mensen bevestigd.