In Israël werd deze week bekendgemaakt, dat Suriname het voornemen heeft, een ambassade in de Joodse staat te vestigen en wel in Jeruzalem en niet in Tel Aviv, waar verreweg de meeste landen hun diplomatieke vestigingen hebben en ervoor hebben gekozen, die niet naar Jeruzalem te verhuizen. De Amerikaanse regering onder leiding van president Trump, besloot destijds wel de hoogste diplomatieke post naar Jeruzalem te brengen en een handvol landen volgden deze stap. Velen zijn er niet van op de hoogte, dat Jeruzalem een heilige stad is voor zowel Joden, belijders van de islam en het christendom en dat juist daarom, het een uiterst gevoelige aangelegenheid betreft, Jeruzalem te erkennen, sect als hoofdstad van de staat Israël en daar je ambassade op demonstratieve wijze, te vestigen. Met een dergelijke stap strijk je gelijk de gehele moslimwereld tegen de haren in. In Jeruzalem staat bijvoorbeeld de wereldbekende Al Aqsa moskee, waar zich recentelijk nog, en wel gedurende de Ramadan, ernstige ongelegenheden hebben voorgedaan tussen Israëlische veiligheidstroepen en belijders van de Islam. Het is niet onbekend, dat Jeruzalem niet gevrijwaard is van regelmatige ongeregeldheden tussen Israëlische troepen en Palestijnen, die een deel van de stad opeisen als hun hoofdstad, zich aanhoudend verzetten tegen de Israëlische aanwezigheid en die zien als een occupatie, die volgens hen al decennia voortduurt. Het is ook geen onbekend fenomeen dat de Israëlische regering er alles aan doet om meer landen over de streep te trekken, door hun diplomatieke vertegenwoordiging in Jeruzalem te laten vestigen. Met een dergelijke stap strijkt elk land zeker de moslimgemeenschap in Israël en daarbuiten, gelijk tegen de haren in. Als klein land is het van belang dat we internationaal zoveel mogelijke relaties met bevriende naties aangaan en behouden. Degenen die een beetje op de hoogte zijn van de vigerende vraagstukken in het Midden-Oosten en de oorlogen die daar al hebben gewoed tussen Israël en verscheidene omliggende landen, weten dat het Palestijnse vraagstuk zeer ingewikkeld is en dat je als klein land, niet zomaar keuzes kan maken ten voordele van de ene partij en ten nadele van de andere. Het is bekend dat verreweg de meeste landen die diplomatieke betrekkingen onderhouden met de Joodse staat Israël, uit zeer strategische overwegingen en het voorkomen van onnodige spanningsvelden, er niet toe hebben besloten, hun ambassades van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. Suriname hoeft geen ruzie te hebben of maken met Israël, maar moet weten dat zaken zeer gevoelig liggen en het daarom verstandig is neutraal te blijven en indien er in de nabije toekomst een ambassade moet komen in Israël, er niet voor Jeruzalem moet worden gekozen.