Staatsolie veilt eind dit jaar diepwater offshore olieblokken

De staatsoliemaatschappij van Suriname, is van plan om eind 2022 een veiling te houden voor offshore-blokken in diep water en medio 2023 een veiling voor blokken in ondiep water, vertelde de directeur van het bedrijf aan Reuters. Suriname hoopt te beginnen met offshore-productie, maar heeft nog geen bevestiging van de geschatte miljarden olie- en gasbronnen na ontdekkingen door Europese, Aziatische en Amerikaanse bedrijven. “Specifiek, aan het einde van het jaar, zal er een aanbesteding zijn voor het diepe water, vooral in het oostelijke deel van de diepe offshore”, zei Staatsolie-directeur Annand Jagesar in een interview met Reuters. “Midden 2023 komen we met een aanbesteding voor het ondiepe water.” Jagesar zei dat Suriname nog steeds wacht op een definitieve investeringsbeslissing van TotalEnergies met betrekking tot het offshore Block 58, waar het Franse bedrijf onderzoek naar heeft gedaan. Maar hij voegde eraan toe dat TotalEnergies voldoende ruwe reserves heeft ontdekt om de productie de moeite waard te maken. “TotalEnergies vertelde ons, dat ze nu voldoende reserves hebben”, zei hij. “Zoals je weet, kun je alleen produceren als je voldoende reserves hebt. Dus eigenlijk is dat het meest bemoedigende dat we hebben gehoord.” TotalEnergies, dat het blok exploiteert in een 50-50-partnerschap met APA Corp, kondigde in februari een “belangrijke ontdekking” aan bij de Krabdagu-1-put na ontdekkingen bij vijf andere putten in hetzelfde blok.

Bron: Reuters