Zelensky: Duizenden burgers vast in Mariupol

De Oekraïense autoriteiten vrezen nu dat de stad Lugansk, in het oosten het land, een ‘nieuw Mariupol’ zal worden. Het Russische militaire offensief is nu bijna volledig gericht op de eerstgenoemde stad in het oosten, 90 kilometer van de Russische grens.

Het beleg van de stad in de provincie Lugansk is zo gewelddadig geweest dat het wordt vergeleken met de humanitaire ramp van Mariupol. Honderdduizenden burgers zitten nog steeds vast in Mariupol en er is geen schoon water, voedsel, verwarming, elektriciteit of toegang tot medische zorg meer.

Volodymyr Zelensky, de Oekraïense president, vertelde dat meer dan tweederde van de woningen in de stad, volledig is verwoest. In Severodonetsk zijn al 1500 burgers omgekomen, slachtoffers van Russische aanvallen of door gebrek aan middelen waaronder voeding en medische zorg. Meer dan een maand geleden kondigde de Oekraïense regering de start aan van het grote Russische offensief in Oost-Oekraïne, ‘de slag om Donbass’. Volgens Zelensky sterven er dagelijks minstens 100 Oekraïense soldaten. “Een onbeschrijflijk moeilijke situatie.

Er zijn 24 uur per dag bombardementen en het Russische leger heeft helaas gekozen voor de tactiek van de verschroeide aarde tegenover de stad. Ze zijn die systematisch aan het vernietigen”, zei Zelensky.

Hij vertelde dat als Oekraïense troepen zich overgeven aan het Russisch geweld, zoals in de Azovstal-fabriek, zal Severodonetsk gecontroleerd worden door het Kremlin. “De Russische president Vladimir Putin zal zijn doel dan bereiken door Donbass te veroveren , waar hij de onafhankelijkheid van de afgescheiden provincies Lugansk en Donetsk, al heeft erkend”, aldus Zelensky.