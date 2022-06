Nog meer regen verwacht in kustgebied

Diverse straten in Paramaribo en in de districten lagen gisteren blank. Ook percelen en landbouwarealen zijn ondergelopen. Bij sommige mensen stond het water helemaal in huis. Diverse scholen werden gesloten en leerlingen moesten naar huis gestuurd worden. Opmerkelijk is dat gebieden die eerder niet onder water liepen, ook onder waren gelopen. Jimmy Samiejo, meteoroloog bij de Meteorologische Dienst Suriname (MDS), zegt vandaag in gesprek met De West, dat wij nu in de grote regentijd zijn en dat het kustgebied veel meer neerslag mag verwachten. Hij geeft aan dat de Inter Tropische Convergentie Zone (ITCZ) zich naar het kustgebied verplaatst en versterkt wordt door het La Niña effect. Dit is volgens Samiejo de reden waarom er sprake is van regenbuien die soms zwaar zijn en onweer. “Dit zorgt ervoor dat de wegen nu op rivieren lijken. Als het veel regent, staan de wegen blank, maar als het weer droog is, vergeten we dat er hersteld moet worden. En dan regent het weer”, zegt Samiejo. Hij geeft aan, dat de regenbuien ook versterkt worden door storingen van oost naar west die ontstaan boven Afrika, waarbij de wind van oost naar west waait. Deze winden mengen zich met de winden die van noord naar oost en van zuid naar oost waaien. Hiervoor ontstaat er veel neerslag boven de Atlantische Oceaan die overgaat naar de Guyana’s waaronder Suriname. Deze storingen zijn volgens Samiejo, niet vreemd in deze tijd van het jaar.

Hij deelde mee dat het de voorlopers zijn van de stormen en orkanen die later plaatsvinden in Noord-Amerika en de Caraïbische regio. Ten aanzien van de weersverwachtingen voor het binnenland zegt Samiejo, dat de gebieden in het zuiden die dicht bij Brazilië liggen, waarschijnlijk minder neerslag zullen hebben. ‘’Het midden en het kustgebied zullen de meeste neerslag krijgen.

Opmerkelijk is dat gebieden die voorheen nooit onderliepen, nu wel onder water staan. Samiejo zegt dat een mogelijke oorzaak kan zijn, dat men meer is gaan bouwen in het kustgebied.

‘’Het kustgebied bestaat voor een deel uit zwampen die het overtollig water opvangen. Maar de laatste jaren worden deze zwampen dichtgemaakt om te kunnen bouwen. Waar moet al het overtollig water dan naartoe?’’, verduidelijkt Samiejo. Een ander punt is de riolering. ‘’De riolering kan ook slecht zijn. Riolen kunnen verstopt zitten doordat overal vuil en petflessen worden gegooid. We moeten netter met ons milieu omgaan om de effecten van de zware regens te verminderen”, stelt Samiejo.