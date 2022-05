‘Couppoging van Bolsonaro zal niet langer dan 24 uur aanhouden’

Aldo Rebelo, voormalig minister van Defensie, heeft verklaard dat als de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, om verschillende redenen, een staatsgreep tracht uit te lokken, zijn poging niet langer dan 24 uur succesvol zal zijn. Voor hem mist Bolsonaro de nodige militaire steun om een dergelijke ingreepm succesvl uit te voeren . Vooral bij de krijgsmacht ontbreekt het aan draagvlak, meent Rebelo.

Hij is van mening, dat het gebrek aan dialoog tussen de strijdkrachten en de Braziliaanse pers, een ‘blinde vlek’ toont, die het uiteindelijk moeilijk maakt om de echte rol die het leger speelt in de samenleving, te begrijpen. “Ik zie geen enkel risico om de institutionele legaliteit in Brazilië te schenden, laat staan dat dit zou kunnen gebeuren met de steun van de strijdkrachten”, aldus Rebelo. Het is volgens Rebelo duidelijk, dat er uitvoerende machten zijn die deze institutionele steun willen hebben voor antidemocratische avonturen. Rebelo gelooft er echter niet in, dat ze hierin enig succes zullen hebben.

Voor Rebelo zijn er enkele opvallende tekenen, sinds de eerste couppogingen van Bolsonaro, die in de gaten moeten worden gehouden. Rebelo haalde als voorbeeld aan de toespraak die Bolsonaro in 2020 hield, en een demonstratie was voor het legercommando in Brazilie, een handeling die opriep tot militaire interventie. Volgens Rebelo voldoet het huidige Brazilië nog lang niet aan de voorwaarden zoals die de militaire staatsgreep van 1964 mogelijk maakten. “De uiteindelijke steun die Bolsonaro kan hebben voor een staatsgreepavontuur, is niet institutioneel, maar slechts afkomstig van enkele meer radicale sectoren”, aldus Rebelo.