SCHADE NIET TE OVERZIEN

Regen en nog eens regen heeft het gehele noordelijke gedeelte van ons continent Zuid-Amerika, momenteel mee te maken. En deze aanhoudende en zwaar overtollige neerslag, heeft al voor veel ellende gezorgd. Door de meteorologische meldingen uit met name Brazilë kan worden opgemaakt, dat de neerslag aanhoudend en hevig is in de staten Pernambuco, Piaui, Maranhão, Para, Amapa, Amazonas en Roraima. Zelfs in Colombia en Venezuela zou er veel meer neerslag zijn gemeld, dan gebruikelijk voor deze periode van het jaar. Maar behalve in de noordelijk gelegen Braziliaanse staten, Venezuela en Colombia, zijn ook de Guyana’s zwaar getroffen. Zo zijn er ook overstromingen gemeld in rurale gebieden in Frans-Guyana, ons land en Guyana. In Recife, de hoofdstad van de staat Pernambuco (Brazilië) en andere delen van de staat, zijn er tientallen doden gevallen door de overstromingen en aardverschuivingen. Huizen in krottenwijken, de zogenaamde ‘favela’s’ die op heuvels waren gebouwd, werden door aardverschuivingen omlaag gebracht en daar vielen de meeste doden. Grote delen van de stad kwamen totaal blank te staan en men moest gebruik maken van kleine vaartuigen, om mensen te redden.

De materiële en immateriële schade in hoofdzakelijk deze Braziliaanse staat, is nauwelijks te beschrijven. Veel arme mensen zijn zwaar getroffen en weten niet hoe ze deze ramp het hoofd moeten bieden. De Braziliaanse regering heeft op veel plaatsen militairen ingezet voor het bieden van humanitaire hulp. Als we dus kijken naar de huidige klimatologische omstandigheden, is het zonder meer zo, dat niet slechts Suriname te maken heeft met aanhoudende en hevige regenval en dat er duidelijk sprake is van de gevolgen van de zogeheten ‘Climate Change’. In Amazonas hebben de bewoners langs de enorme en lange Amazonerivier, er al jaren voor gekozen, hogerop te gaan wonen en ook hun huizen en kampen op palen gebouwd. Daar heeft men al eerder te maken gehad met overstromingen en de kracht van het water en zijn vernielingseffect ingezien. Ook in ons land zijn de rivieren op veel plaatsen buiten hun oevers getreden en wel bij Matapi aan de Corantijn tot aan de dorpen langs de Lawa- en Marowijnerivier. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat alle inwoners van dorpen die dicht op de oevers van de respectieve overstroomde rivieren zijn gevestigd, moeten gaan inzien dat ze het voorbeeld van de Braziliaanse inheemsen langs de Amazonerivier moeten volgen en verhuizen naar hoger gelegen gebieden of hun huizen op palen gaan construeren, want het zal echt niet de laatste keer zijn, dat er sprake is van overstromingen. De schuld voor de wateroverlast totaal en alleen in de schoenen van de overheid en of Staatsolie schuiven, is onterecht. Het bewijs en gevolg van deze klimaatwijziging, is in zeker vijf omliggende landen glashard bewezen.

*****

Zijn we door het dolle heen in het verkeer? Deze vraag mag zeker gesteld worden nu het steeds vaker voorkomt, dat automobilisten onder zware invloed van alcohol verkerende, voetgangers of weggebruikers hartstikke dood rijden. In korte tijd knalt een beschonken politieambtenaar met hoge snelheid tegen een auto, waarvan de bestuurder er niet levend vanaf komt. Kort daarop rijdt een automobilist, een bekende Surinamer (voetganger) aan de Anton Dragtenweg ook uit het leven. En dan het afgelopen weekend; rijdt een automobilist totaal onder invloed verkerende, twee fietsers in Commewijne ook hartstikke dood. Wat gebeurt er met deze bezopen figuren, die anderen met hun voertuigen het leven benemen? Worden die niet ingerekend en moeten die niet voor de kantonrechter verschijnen voor hun onverantwoordelijk gedrag, de dood van derden tot gevolg hebbende? Het kan toch nooit zo zijn, dat je iemand onder invloed van alcohol in het verkeer dood rijdt en straffeloos blijft? We kijken vol belangstelling toe naar hoe dit soort zaken worden aangepakt door de vervolging.