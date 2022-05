Achaibersing komt terug op uitspraak over niet aflossen schulden

Volgens de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, is zijn uitleg over het niet aflossen van schulden door de staat, niet goed begrepen. De bewindsman benadrukte, dat Suriname wel schulden aflost. Het gaat in dezen om schulden bij de lokale banken, de IDB en Wereldbank. “Deze schulden worden wel afgelost. Ik had tijdens mijn uiteenzetting iets duidelijker moeten zijn. Maar ik kan de gemeenschap geruststellen dat wij wel aflossen”, aldus de minister naar aanleiding van zijn uitspraak op een persconferentie vorige week. De bewindsman gaf toen aan, dat de overheid schulden gemaakt door de vorige regering, niet aflost.

De bewindsman zei dat de schulden waarover hij sprak, de onderhandelingen zijn waarmee de regering momenteel bezig op. “Er zijn momenteel gesprekken gaande met Oppenheimer en schuldeisers in India en China”, aldus Achaibersing. Hij zei, dat er wordt onderhandeld met betrekking tot de herschikking en het rentepercentage. “De regering zal nog geen koperen cent betalen zolang er onderhandeld wordt.”

Volgens Achaibersing zijn de percentages hoog. Achaibersing zei, dat van één der schulden wel 12,5 procent per jaar bedraagt. “Dus we praten over het reduceren van de percentages. Maar ook over de betalingsvrije periodes”, aldus de minister.