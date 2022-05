‘We moeten de poten onder de winkeliers niet wegzagen’

Santokhi zegt ondernemers te blijven beconcurreren bij aanhoudende prijsstijging

President Chandrikpersad Santokhi, tevens voorzitter van de VHP, heeft afgelopen weekend tijdens een bijeenkomst van zijn partij, meegedeeld dat de VHP door zal gaan met het verkopen van producten tegen betaalbare prijzen. Indien de prijzen in de winkels niet dalen, mogen de ondernemers volgens Santokhi, ‘’behoorlijke concurrentie van de VHP verwachten’’. De voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers, Howard Brouwn, zegt tegenover de krant, dat de kwestie van ondernemers en winkeliers niet vanuit een politiek punt moet worden bekeken. Volgens hem is het momenteel voor ondernemers en winkeliers, passen en meten. ‘’Dit omdat het hele handelsverkeer door de invasie van Rusland in Oekraïne en stijgende brandstofprijzen, in de war is. Er zijn tal van oorzaken die in prijsstijging resulteren, dus we moeten niet alleen de ondernemers en winkeliers het verwijt maken”, zegt Brouwn.

De VHP is reeds enige tijd begonnen met het verkopen van pakketten met levensmiddelen tegen een betaalbare prijs. Santokhi stelde tijdens de bijeenkomst, dat de verkoop niet stopt. ‘’De winkeliers en heel wat importeurs gaan misschien boos worden. Als die prijzen niet structureel gaan dalen in de winkels, dan gaan wij als VHP ervoor zorgen dat we niet alleen komende week, maar de komende maanden, komende jaren constant onze producten aan de man gaan brengen tegen goedkope prijzen. Totdat alles omlaag gaat”, aldus Santokhi.

Ook legde hij uit, dat na gesprekken met ondernemers c.q. grootondernemers binnen de VHP, bereikt is dat de producten voor lage prijzen verkocht kunnen worden. Volgens Santokhi, zijn het de tussenpersonen die het verschil tussen de import- en winkelprijzen uitmaken.

Brouwn: ‘’We moeten de poten onder de ondernemers en winkeliers niet wegzagen. We weten allemaal wat ze in deze periode maken. We hebben de hoge prijzen niet in de hand. Overal zijn de prijzen verhoogd. Wat men ook moet gaan begrijpen, is dat de doorsnee ondernemers momenteel bijna geen winst maken.‘’ Dat er nu een stabiele wisselkoers is, betekent volgens Brouwn nog niet dat de prijzen meteen zullen dalen. ‘’Dus we moeten niets eenzijdig bekijken. We moeten gaan begrijpen, dat alles duurder is geworden als gevolg van de koers‘’, aldus Brouwn.

Indien er volgens Brouwn ondernemers zijn die producten goedkoper aanbieden, moeten die producten niet voor een bepaalde groep, maar voor eenieder beschikbaar zijn. ‘’Laten we allemaal profiteren van de goedkope producten. Alleen op deze manier zal je sprake van stabiliteit hebben. Niet bij ad-hocmaatregelen die prijzen voor een bepaalde tijd drukken, want dat zal averechts werken‘’, aldus Brouwn.

-door Orsilia Dinge-