SBV: ‘Stortingskosten waren om voorraadpositie USD te beheersen’

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) maakte onlangs bekend, dat zij verheugd is dat per vandaag, maandag 30 mei 2022, de stortingskosten voor USD komen te vervallen. In een persbericht laat de SBV weten, dat de banken er nooit een geheim van hebben gemaakt dat de stortingskosten voor USD er niet waren om meer inkomsten te genereren, maar uitsluitend om de voorraadpositie van contante US-dollars bij de banken enigszins te beheersen. “Aangezien er nu een aantal oplossingen geïntroduceerd worden die deze voorraadpositie van contante USD’s van de banken nu en in de toekomst naar beneden gaat brengen, is er geen reden meer voor de banken om deze stortingsfee te blijven hanteren. Zoals al eerder toegezegd aan het publiek, laten de banken als deze gelegenheid zich voordoet, dan ook direct deze stortingsfee vallen. Dit laat natuurlijk onverlet dat de banken giraal bankieren toejuichen en samen met het publiek willen werken om dit verder te stimuleren”, aldus de SBV.