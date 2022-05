Santokhi vraagt volledig mandaat bij volgende verkiezingen

De voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santhoki, zei gisteren na de partijverkiezingen, dat de partij als streven heeft, bij de volgende verkiezing 28 zetels te behalen. “Door hard te werken, kunnen wij zelfs meer dan 28 zetels halen”, aldus Santokhi. Hij werd gisteren voor de derde maal gekozen tot voorzitter van de VHP. Bij de partijverkiezing werd slechts één kandidatenlijst ingediend. Na zeventig jaar is het de partij gelukt om haar voorzitter te maken tot president van het land.

Volgens Santokhi zijn hiervoor de partijstatuten tot zeker drie keer aangepast. Dit om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de samenleving. “Nu moeten we laten zien, wat wij met deze gekregen kans doen”, aldus Santokhi. Hij zei dat het volk op 25 mei heeft gekozen voor verandering. “Als het volk niet ‘gered’ zou worden, dan zou volgens het IMF-rapport, waar vermeld in staat dat bij ongewijzigd beleid, de wisselkoers vandaag SRD 150 zou zijn voor USD 1”, aldus de voorzitter. Volgens hem zouden de salarissen de koersontwikkelingen, helemaal niet kunnen bijbenen. Santokhi wees er voorts op dat er uitvoering gegeven zal worden aan alle overige sectoren zoals het onderwijs, landbouw en veiligheid. De voorzitter verklaarde dat de partij niet slechts een politiek instituut is, maar in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een beweging. “Er zijn wetenschappelijke, agrarische en medische projecten uitgevoerd”, aldus Santokhi. Volgens hem zal aan het eind van de huidig regeerperiode worden verduidelijkt, waarom bepaalde doelen niet zijn bereikt. Ook zullen alle gerealiseerde doelen worden opgesomd.

De VHP-voorzitter gaf ook in het kort aan dat de voorgestelde grondconversiewet, wederom op agenda in De Nationale Assemblee (DNA), geplaatst zal worden. Grondconversie was een verkiezingsbelofte van de VHP, die deze partij heel graag gerealiseerd wil hebben. Echter, vanuit een andere politieke partij, binnen de coalitie, is er veel bezwaar hiertegen.