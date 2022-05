Bitcoin zakt 54% in 6 maanden en andere crypto’s dalen ook

Bitcoin ( BTC ) is sinds november 2021 in verval, nadat het een waarde bereikte van USD 65.400 door de lagere risicobereidheid van beleggers en de beweging van rentetarieven over de hele wereld. Vorige week woensdag bereikte Bitcoin 29.700 dollar, dat betekent een daling van 54,4 procent in iets meer dan zes maanden. Ondanks dat het wordt gekenmerkt door intense ups en downs, beïnvloedt Bitcoin andere cryptovaluta en trekt het de aandacht van de markt. Vervolgens heb je ethereum (ETH), die op één na de meest verhandelde crypto-activum is. Sinds begin november is ethereum met 57 procent gedaald en bereikte een waarde van USD 1.964. Bitcoin zou op weekbasis voor de negende keer achtereenvolgend verlies lijden, en een record bereiken in de handelsgeschiedenis van de grootste crypto valuta.

Prijs crash mars Terra’s ‘LUNA 2.0’ airdrop

Bitcoin zou de week van de daling afsluiten, anders kon de grootste cryptovaluta bij verlenging een record halen van negen weken verlies. Kortgeleden had bitcoin nooit meer dan zes weken op rij doorlopen zonder een positief rendement, in een handelsgeschiedenis die teruggaat tot het begin van de jaren 2010. Dus het sentiment leunt grimmig te midden van lichte handel tijdens een vakantie weekend in de VS. In mei had Bitcoin een daling van ongeveer USD 29.400. Joe DiPasquale, CEO van cryptofonds BitBull Capital heeft in een e-mail aan CoinDesk verklaard, dat als Bitcoin een daling van USD 30.000 kan doorbreken, het een “run” kan maken. Maar als het onder druk blijft staan door bearish sentiment, zou het kunnen dalen rond de USD 25.000.

Een belangrijk element van Terra’s plan was om nieuwe LUNA-tokens te leveren aan houders van de nu enorm afgeschreven UST-stablecoins van het project en aan houders van de oudere, bestaande LUNA-tokens. De oudere tokens zijn nu omgezet in “LUNA classic” onder de handelsticker LUNC. Echter is het niet helemaal duidelijk waarvoor de LUNC-tokens gebruikt zullen worden, aangezien van de meeste Terra-ontwikkelaars nu wordt verwacht dat ze de activiteit verplaatsen naar de nieuw gelanceerde vervangende keten. De nieuwe LUNA-tokens werden op 28 mei 2022 verhandeld rond USD 17, maar kwamen kort daarna in verval. Op Twitter klaagden sommige commentatoren, dat ze door dit alles de kluts even kwijt waren, terwijl anderen beloofden om onmiddellijk alle Terra-gerelateerde tokens te verzilveren.