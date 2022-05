PAHO: Suriname zet zich in om malaria te elimineren

De directeur van de afdeling Communicable Diseases and Environmental Determinants of Health Department (CDE) van de Pan-American Health Organization (PAHO), spreekt de waardering uit naar het ministerie van Volksgezondheid van Suriname voor de inspanningen die het land levert voor het elimineren van malaria.

De CDE verwijst naar de speciale vermelding van de World Health Organization (WHO) Health for All Film Festival (HAFF) op het gebied van ‘Health Innovation’ naar Malakit – Brazilië, Frans-Guyana, Suriname/ Malaria – Toegang tot diagnose en zorg in het Binnenland.

Deze erkenning wordt gezien als een voorbeeld van Suriname zijn inzet als E-2025-land en zijn voortdurende inspanningen om diensten te verlenen aan mobiele migrantenpopulaties die gevaar lopen, evenals interesse in gecoördineerde acties met buurlanden. CDE bevestigt nogmaals de steun van PAHO en de inspanningen van -doel op regionaal niveau te bereiken.