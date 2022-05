Aangereden bromfietser in ziekenhuis overleden; doorgereden automobilist ingesloten

De 53-jarige bromfietser Humphrey Karijotaroeno is na te zijn aangereden door een personenauto op woensdag 25 mei, kort na aankomst in het ziekenhuis overleden. De 28-jarige autobestuurder Kevin J. reed na de aanrijding door, maar werd kort daarna door de politie op zijn woonadres aangehouden.

De politie van Paranam deed na de melding van de aanrijding tussen een bromfiets en een auto de plek aan. Uit het voorlopige onderzoek kwam naar voren dat de bromfietser met als duorijder de 9-jarige G.K eerder op die dag op het rijwielpad van de Martin Luther Kingweg reden. Zij kwamen vanuit de richting van de Steenslagweg en gingen in die van de Laterietweg. De automobilist reed over de Meursweg, komende vanuit de richting van Billinton gaande richting Domburg. Op de kruising gevormd door de Martin Luther King-, de Meurs- en de Sir Winston Churchillweg verleende de autobestuurder vermoedelijk door onoplettendheid geen voorrang aan het verkeer op de MLK-weg met als gevolg de aanrijding met de bromfietser. Door de botsing raakten Humphrey en de 9-jarige duorijder van hun rijbaan en belandden op de Sir Winston Churchillweg. De autobestuurder reed na de aanrijding door en liet de slachtoffers in hulpeloze toestand achter.

Met de ambulance van de RGD-poli van Paranam werden de twee gewonden voor medische hulp afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De bromfietser kwam na enkele uren door de opgelopen verwondingen in de ziekeninrichting te overlijden. Het ontzielde lichaam van Humphrey is in opdracht van het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. De 9-jarige duorijder is na medische behandeling heengezonden.

Aan de hand van de beschrijvingen van het voertuig van de doorrijder, trof de politie de auto enkele straten verder onbeheerd aan. Hierna is de automobilist Kevin J. op zijn woonadres in het ressort Paranam opgespoord en aangehouden. Kevin werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Hij blijkt niet in het bezit te zijn van een rijbewijs en is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Beide voertuigen zijn door de politie ter herkeuring in beslag genomen. De politie van de verkeersunit van regio Midden is belast met het verder onderzoek in deze zaak.