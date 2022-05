Hulpverlening SPCS in Brokopondo in volle gang

De noodhulp aan de door wateroverlast getroffen woongemeenschappen in Brokopondo is in volle gang. Staatsolie Power Company Suriname N.V. (SPCS), het dochterbedrijf van Staatsolie dat de Afobaka-waterkrachtcentrale beheert, zorgt voor de hulpgoederen en boten voor het verplaatsen van mensen en goederen. De hulpverlening wordt geleid door het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en de districtscommissaris (dc) van Brokopondo.

SPCS levert een belangrijke bijdrage aan de noodhulpverlening. De afgelopen weken is in samenspraak met het NCCR het volgende gedaan:

Er zijn ruim 250 voedselpakketten en gebotteld drinkwater verstrekt aan hulpbehoevenden. De verstrekking zal door blij-ven gaan zolang dit noodzakelijk is.

In de dorpen Nieuw Lombé (Klaaskreek), Balingsoela, Brokopondo Centrum, Tapoeripa, Drepada en Asigron zullen er in totaal veertig drinkwatertanks geïnstalleerd worden. Hiermee zullen de bewoners van deze plaatsen de beschikking krijgen over voldoende veilig drinkwater.

In Balingsoela is een tijdelijk schoolgebouw opgezet en er zal gezorgd worden voor stoelen, lessenaars, schrijfborden, filekasten, een laptop, printer en andere lesbenodigdheden.

In Tapoeripa worden in een bestaand pand leslokalen ingericht met stoelen, lessenaars, schrijfborden en andere lesbenodigdheden.

Er zijn vijftig zwemvesten beschikbaar gesteld voor het veilig vervoeren van scholieren, leerkrachten en overige inwoners over water.

De weg naar Asigron is gerepareerd, zodat het dorp weer goed bereikbaar is voor de hulpverlening door het NCCR.

In Asigron zijn er openbare toiletten in aanbouw, zodat bewoners van wie de huizen zijn ondergelopen de beschikking krijgen over veilige sanitaire faciliteiten.

Er zijn vijf aluminiumboten beschikbaar gesteld voor het vervoeren van mensen en goederen.

Er zal gezorgd worden voor het dagelijkse vervoer van leerkrachten vanuit hun woonplaats naar de scholen en weer terug.

De communicatie met de bewoners in de verschillende dorpen gebeurt nu rechtstreeks door SPCS. Er is een Community Officer – afkomstig uit het gebied – aangetrokken om de noden of behoeften sneller in kaart te brengen en om de directe noodhulp te coördineren.

SPCS is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en zal er samen met het NCCR en de (lokale) overheid alles aan doen om de noodsituatie te beheersen. Staatsolie zal ook deelnemen aan het nationaal crisisteam om zodoende zijn bijdrage te blijven leveren.