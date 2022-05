PAHO verleent steun aan Suriname

Tijdens de 75ste World Health Assembly (WHA) die gehouden wordt van 22 mei t/m 28 mei in Genève, Zwitserland, heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, een bilateraal gesprek gehad met de directeur van de Pan- Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), dr. Carissa F. Etienne. De minister sprak ook over de noodsituatie in Brokopondo. De minister heeft tijdens de ontmoeting een project ingediend bij de PAHO voor het veiligstellen van de toegang tot gezondheidszorg in de door wateroverlast getroffen gebieden in de districten Sipaliwini en Brokopondo. Dr. Etienne heeft dit projectvoorstel vanwege de urgentie, onmiddellijk doorgeleid naar de afdeling Emergency van de PAHO. Gisteren, woensdag 25 mei is het voorstel goedgekeurd, waarbij ondersteuning aangeboden zal worden aan Suriname. De PAHO zal het ministerie van Volksgezondheid van Suriname ondersteunen door de kosten van transport en logistiek, medische benodigdheden en verbruiksgoederen, schoonmaakproducten en benodigdheden, verzending van persoonlijke beschermingsmiddelen en kritieke medische attributen en medicijnen, te dekken.