Suriname Energy, Oil and Gas Summit biedt kansen voor bedrijfsleven

De Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS), wordt van 27 juni t/m 30 juni in Paramaribo gehouden en geeft voornamelijk ‘local content’, het lokale bedrijfsleven, de kans om deel te zijn van de offshore business en invulling te geven aan het proces dat reeds gaande is in Suriname. Staatsolie is de initiatiefnemer van deze 2022 Summit en heeft reeds in 2021 een online/virtueel seminar georganiseerd over de olie- en gasontwikkeling in Suriname, waarbij voornamelijk buitenlandse experts werden geïnteresseerd Suriname te zien als potentiële investering. Het voor eind juni geplande driedaagse seminar ‘Suriname Open for Business’ trekt niet alleen een honderdtal buitenlandse experts, maar zet tevens grote nationale bedrijven op de kaart.

Afgevaardigden betaalden bedragen van USD750 (lokaal) en USD 1500 (voor buitenlanders) om te participeren. De SEOGS zelf is al volgeboekt. Er bestaat wel de mogelijkheid om virtueel te participeren. Het terrein van Torarica wordt getransformeerd tot een grote internationale beurs, waarbij lokale consultants, bedrijven en ondernemers de mogelijkheid krijgen gratis aanwezig te zijn, te netwerken en zichzelf te presenteren als potentiële partner en deel te zijn van de offshore ontwikkeling.

Eddy Frankel, Deputy Director Power Sustainable Energy van Staatsolie, benadrukt dat met de organisatie van dit seminar in Suriname, het grote belang voor Suriname er hierin zit: “Internationale en aanverwante sectoren een forum te geven over Suriname en business opportunity’s te presenteren zodat men kennis hiervan kan nemen. Anderzijds brengt dit seminar experts op het gebid van olie en gas naar Suriname, die over verschillende aspecten waaronder ‘local content’, informatie krijgen. Naast de olie zal de gasontwikkeling en het gaspotentieel een cruciale rol moeten gaan spelen.”