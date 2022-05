Staatsolie SEOGS beoogt bevordering van local content

Staatsolie-directeur Annand Jagesar, heeft gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, informatie gedeeld over de Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS), die van 27 t/m 30 juni door Staatsolie gehouden zal worden. Er zullen meer dan 500 genodigden aanwezig zijn. De summit is ook online te volgen.

De summit bestaat uit twee delen: het eerste gedeelte betreft de bevordering van local content en informatie-uitwisseling over de open olieblokken voor onze kust, waarbij er gesproken zal worden over de mogelijkheden die deze olieblokken bieden. In december zal in de ‘Deepshore’ een tender ronde gehouden worden voor de open olieblokken voor potentiële investeerders.

Tijdens het tweede gedeelte van de summit zal er gesproken worden over local content. Volgens Jagesar zal er een beroep worden gedaan op Total Energies om middels een presentatie uitleg te geven, over hoe personen die eigenaar zijn van een lokaal bedrijf, diensten en goederen kunnen leveren aan Total.

Thans zal er een beroep worden gedaan op bepaalde lokale bedrijven om te presenteren wat de aanbiedingen zijn vanuit hun platform. “Wij geloven in joint ventures over internationale bedrijven die zich lokaal willen vestigen in Suriname om uiteindelijk werkgelegenheid te creëren, zodat veel Surinamers in dienst kunnen treden. Dit onderwerp zal ook ondersteund worden op de conferentie”, aldus Jagesar.

Er zal ook een expositie zijn waar te zien wat de mogelijkheden zijn in de olie-industrie. ‘’Welke verschillende aanbiedingen er zijn, maar ook de beschikbare machines’’, zei Jagesar. Burgers die de conferentie online willen volgen, kunnen registreren op de website van Staatsolie. Jagesar raadt eenieder aan zich te registreren. ‘’Dan kan eenieder zien hoe complex en veelbelovend de offshore industrie is’’, aldus Jagesar.