‘Gefaseerde tariefsaanpassingen in de planning’

Overbruggingstarief vermindert stroomrekening van de meeste huishoudelijke verbruikers

De regering is momenteel bezig met het voeren van consultatiesessies met het bedrijfsleven, de vakbonden en diverse maatschappelijke organisaties om een algeheel beeld te krijgen over de tariefsaanpassingen die bij N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) worden doorgevoerd. Er worden diverse mogelijkheden besproken voor de gefaseerde tariefsaanpassingen. In de eerste fase, per factuurmaand juni, komt er een tariefsaanpassing van 15 procent en in de tweede fase, per september, komt er een tariefsaanpassing van 10 procent. Er zal tevens een overbruggingstarief worden ingevoerd, dat geldt voor huishoudelijke verbruikers, waarbij voor het verbruik tussen 0 – 250 kWh een vast bedrag van SRD 50 zal worden betaald. Voor verbruikers binnen het overbruggingstarief geldt de verhoging van september niet. Zij zullen zich digitaal kunnen registreren en hiervan gebruik mogen maken tot eind 2022.

Er zal een gefaseerde tariefsaanpassing doorgevoerd worden. Dit om de burgers zoveel mogelijk de ruimte te geven, zich voor te bereiden op de vorig jaar reeds aangekondigde periodieke aanpassingen. Een tariefsaanpassing doorgevoerd in juni aanstaande, betekent in de praktijk dat de tariefsaanpassing op de factuur van juli zal komen te staan. Het doorvoeren van de gefaseerde tariefsaanpassing, was om meerdere redenen uitgesteld, onder andere vanwege de covid-pandemie, het onderzoeken van verschillende tariefmogelijkheden en het laten uitvoeren van een algehele doorlichting bij de EBS door het accountancybedrijf Ernst & Young ter vaststelling van onder meer de kostprijs.

Deze doorlichting is inmiddels uitgevoerd en afgerond.

De regering is zich bewust van de economische situatie in ons land en doet er alles aan om te werken aan een gezonder economisch klimaat. Alle keuzemogelijkheden worden besproken en bekeken, voor de meest gunstige tariefsaanpassingen. De Energie Autoriteit Suriname (EAS), zal in de komende periode ook alle stakeholders in de energiesector benaderen, om de vraagstukken binnen de sector verder te bespreken en samen te werken aan effectieve oplossingen. De EAS is het onafhankelijk, toezichthoudend en aansturend orgaan in de energievoorzieningssector, dat reguleert, controleert, informeert en adviseert. Energiezekerheid en duurzaamheid zijn hierbij ook belangrijke uitgangspunten.

Ernst & Young stellen in hun rapport, dat om de EBS gezond te maken, het nodig is dat operationele processen beter ingericht worden. Momenteel wordt de situatie waarin de EBS zich bevindt, uitvoerig binnen de regering besproken. De burger mag niet de dupe worden van de ontstane situatie. De grootste groep van huishoudelijke verbruikers zal gunstiger uitkomen bij het in te voeren overbruggingstarief. Wat betekent dit in de praktijk: betaalt men bijvoorbeeld een factuur van ongeveer SRD 128 dan zit men meestal in de groep van verbruikers van 0 – 250 kWh, en dan zal de factuur voor de maand juni, lager uitvallen. Voor het verbruik tussen 0 en 250 kWh zal namelijk een vast bedrag van SRD 50 worden betaald. Voor het verbruik boven 250 kWh zal vervolgens SRD 2,50 per kWh in rekening worden gebracht. Over het algemeen zal het overbruggingstarief alleen gunstig zijn, indien het verbruik onder 400 kWh per maand bedraagt. Thans wordt de definitieve grens nog vastgesteld en nader bekendgemaakt. Het betreft wel de grootste groep van huishoudelijke verbruikers, ongeveer 100.000 huishoudens.

Na alle besprekingen, ook in tripartiet verband, zullen de vastgestelde tariefsaanpassingen via de officiële bronnen bekend worden gemaakt. De tariefsaanpassingen zullen gefaseerd plaatsvinden. Berichten die thans rouleren op sociale media, zijn onvolledig en uit hun context gehaald. De burgers worden na de consultatiesessies via de officiële beonnen geïnformeerd over de uiteindelijke besluitvorming.