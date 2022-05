Regering investeert miljoenen in overheidsbedrijven

Herstructureringsplan noodzakelijk bij ondersteuning

Gisteren was het precies 22 maanden dat de regering Santokhi/Brunswijk de regeermacht in Suriname in handen kreeg. In het kader hiervan heeft het staatshoofd het regeringsbeleid van de afgelopen maanden verduidelijkt. Santokhi verklaarde dat de regering de nodige ondersteuning verleent aan staatsbedrijven die dat nodig hebben. “Er wordt van veel staatsbedrijven eerst een herstructureringsplan verwacht, voordat we die ondersteuning verlenen. Zolang dat niet het geval is, zal er geen financiële injectie verleend worden van de staat”, aldus Santokhi.

Het staatshoofd vertelde dat er aan een bedrijf als FAI, het bacovenbedrijf, een ondersteuning werd verleend van SRD 31 miljoen voor de doorstart, waardoor de salarissen volgens Santokhi, nog betaald konden worden.

Santokhi haalde vervolgens aan, dat ook de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) ondersteund werd met een financiële injectie. “Het gaat hier om een bedrag van USD 2 miljoen om zo het bedrijf de ruimte te geven een nieuwe start te maken”, zei Santokhi.

De president vertelde tijdens de regeringspersconferentie ook dat er kredietfondsen beschikbaar worden gesteld voor macro-, micro- en middelgrote ondernemingen. “Voor wat betreft studies te verrichten en technische bijstand te verlenen, zijn er voorbereidende fondsen om ook bedrijven te ondersteunen.” Volgens Santokhi, zullen er ook fondsen beschikbaar worden gesteld voor gemeenschapsprojecten die bestemd zijn voor micro-ondernemers. “Kleine bedrijven zullen hier ook de mogelijkheid hebben om hun aanvragen te doen. Daarenboven wil de regering grootschalige ondersteuning verlenen aan de sociaalzwakkeren door middel van een financiële injectie”, aldus Santokhi.