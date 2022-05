‘Nog geen meldingen van apenpokken in Suriname, wel waakzaam blijven’

De directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, zegt tegenover de media, dat er tot nog toe geen meldingen van apenpokken zijn is Suriname. Volgens Gajadhar Sukul, volgt het ministerie van Volksgezondheid de internationale ontwikkelingen over de verspreiding van het apenpokkenvirus. In het buurland Frans-Guyana zijn er wel twee meldingen gedaan, die mogelijk op een besmetting met dit virus duiden. “”In Europa is reeds een uitbraak’’, zegt Gajadhar Sukul. ‘’Het virus is inmiddels in negentien landen geconstateerd.’’ Ofschoon er nog geen rapportage is ontvangen, zegt Gajadhar Sukul, dat we waakzaam moeten blijven.

‘’We moeten er rekening mee houden dat het zich verder kan gaan verspreiden. Mochten wij gevallen krijgen, moeten wij er op de juiste wijze mee omgaan. Voor nu moeten we alert blijven‘’, benadrukt Gajadhar Sukul.

Indien er gevallen van apenpokken gerapporteerd zijn, moeten burgers zich volgens Gajadhar Sukul, isoleren en geen fysiek contact hebben met anderen. ‘’Dit om een verdere uitbraak te voorkomen’’, zegt hij. Er wordt een model ontwikkeld waarmee het virus vastgesteld kan worden, dit wordt in samenwerking met laboratoria gedaan.

Gajadhar Sukul zegt, dat men momenteel fysiek contact met anderen zoveel moet vermijden. ‘’Indien er zich klachten voordoen, moet men niet denken dat het alleen Covid-19 en influenza kan zijn. Men dient ook te letten op huiduitslag’’, adviseert Gajadhar Sukul. Het ministerie stuurt een schrijven naar alle huisartsen om alle verdachte gevallen te melden aan het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg en het ministerie van Volksgezondheid.