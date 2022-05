President geeft startsein Brokopondo-Telethon

President Chandrikapersad Santokhi heeft op maandag 23 mei, officieel het startsein gegeven van de Brokopondo-Telethon. Deze inzamelingsactie wordt georganiseerd door de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) en is bedoeld om ondersteuning te bieden aan personen die getroffen zijn door wateroverlast in Brokopondo. President Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk, hebben de eerste donatie gedaan bij de officiële start van de Brokopondo-Telethon. De president is zeer ingenomen met dit initiatief van de STVS en gaf aan, de organisatie te ondersteunen. Na het oriëntatiebezoek aan het district in het weekend, heeft de president tijdens een krutu de problemen van de bewoners aangehoord. “We moeten ervan bewust zijn dat het gaat om burgers, die reeds eerder hebben moeten verhuizen en nu weer moeten verhuizen”, zei de president in zijn toespraak. Eerder heeft de president gezegd, dat als gevolg van klimaatverandering er meer hevige regenval verwacht kan worden. Verhuizen naar hoger gelegen gebieden kan een oplossing zijn. Het staatshoofd haalde ook de situatie in Albina aan, dat ook te kampen heeft met ernstige wateroverlast, ondanks er daar geen stuwmeer is. Vicepresident Brunswijk is blij met het initiatief van de STVS. Hij heeft op zijn beurt ook een donatie gedaan aan de bewoners van Brokopondo om ondersteuning te bieden in tijden van nood. In zijn toespraak gaf hij aan dat de regering dag en nacht werkt aan een oplossing voor de toestand in Brokopondo. “Zoals het team van de STVS ervoor zorgt dat de mensen niet in steek gelaten worden, zorgt de regering er ook voor dat zij achter deze beslissing staat”, aldus de vicepresident. STVS-directeur Raoul Abisoina zei in een interview met de Communicatie Dienst Suriname, dat het initiatief genomen werd nadat de situatie in Brokopondo werd gemonitord. ‘’De STVS kon het niet langer aanzien, vandaar dat er een start is gemaakt met deze inzamelingsactie voor de bewoners’’, zegt Abisoina. De donaties bestaan niet alleen uit gelden, maar ook levensmiddelen die aan het eind van deze inzamelingsactie overgedragen zullen worden aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Het ministerie zal op zijn beurt in samenwerking met het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeersing (NCCR), de middelen distribueren naar de bewoners van Brokopondo. Directeur Abisoina roept de totale samenleving op om indien mogelijk, ook een bijdrage te leveren door een donatie te doen.