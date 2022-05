‘Veel griepmeldingen, alertheid geboden’

Momenteel worden er, volgens Dew Sharman, vicevoorzitter van het parlement tevens arts, veel meldingen van griep gedaan. ‘’Toch moeten we het zicht op Covid-19 niet verliezen’‘, zegt Sharman. De symptomen van griep kunnen erg lijken op die van Covid-19. ‘’Aangezien griep en covid om en bij dezelfde verschijnselen hebben, denken mensen vaak genoeg dat ze een normale griep hebben. Bij sommigen blijkt het achteraf wel covid te zijn’’, verduidelijkt Sharman. Volgens hem laten veel mensen zich momenteel niet meer testen op covid, omdat het testen niet alleen geld kost, maar ook omdat er minder testlocaties zijn.” Het baart Sharman zorgen, dat er momenteel minder testfaciliteiten zijn en dat er voor testen betaald moeten.

‘’Niet eenieder kan het zich permitteren. En daarom lopen we dan risico, want omdat je niet weet dat je positief bent, besmet je anderen.‘’ Het Outbreak Management Team (OMT) moet de covid-situatie volgens Sharman, ‘’blijven monitoren’’. Momenteel is er een lichte stijging te merken in het aantal besmettingen. In de periode van 11 t/m 17 mei, zijn er 232 positieve covid-gevallen gemeld. ‘’Ik kan niet uit het hoofd zeggen of de situatie onder controle is, want er zijn geen data beschikbaar. Maar we moeten alert blijven, hetzij met griep of covid.

De zorg kan momenteel geen andere covid-golf aan”, aldus Sharman.

De directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, deelde eerder mee, dat het niet uitgesloten is, dat bepaalde beperkende maatregelen weer ingevoerd worden, indien het aantal positieve gevallen blijft toenemen.

door Orsilia Dinge