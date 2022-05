EBS moet ruim SRD 5 miljard betalen aan overheid

De verschillende jaarverslagen van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), wijzen uit dat het bedrijf steeds verliezen heeft geleden. Maar pas na de devaluatie in 2020/2021, waren er verliezen bij de brutowinst die aangeven, dat de directe kosten niet worden gehaald bij de EBS. Het bedrijf is daardoor technisch insolvabel gedurende zijn gehele bestaan. Als een gevolg van deze slechte financiële prestaties, heeft de EBS geen van haar verplichtingen tegenover de overheid terugbetaald (in feite de subsidie ​​van de overheid in EBS). Per 22 januari is de EBS een bedrag van ca. SRD 5.26 miljard verschuldigd aan de Surinaamse overheid, stelt het accountancybedrijf Ernst & Young in een rapport. Ernst & Young heeft de EBS doorgelicht en haar bevindingen in een rapport vervat. Om het rapport te begrijpen, adviseert Ernst & Young om het gehele document te lezen ​​met de bevindingen en conclusies.

IMF

De economie van Suriname is sterk afhankelijk van de export van goud. In 2021 voerde de Surinaamse overheid een structurele hervorming door, namelijk het Extended Fund Facility (EFF, duur 36 maanden) programma.

Het EFF wordt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) uitgevoerd. Doel is en het herstel van de macro-economische stabiliteit van het land. Het hervormingsprogramma bevat belangrijke stappen voor verbetering de institutionele capaciteit van het land voor beleidsvorming. Tussen de belangrijkste voorwaarden opgenomen in het programma is er een fiscale consolidatie door middel van belastingverhogingen en -verlagingen om subsidies (Energie) en de loonadministratie van de publieke sector, monetair beleidshervormingen en een oplossing voor het in gebreke blijven van schulden. Volgens het IMF zal de economie zich langzaam gaan herstellen, waardoor de armoedecijfers op middellange termijn hoog blijven. Daarnaast introduceerde de Surinaamse overheid in 2021 een zwevende wisselkoers, met de bedoeling om de Suriname dollar (SRD) te stabiliseren. Zoals gemeld door EIU, zal Suriname vanwege het grote offshore olie- en gasbassin dat gedeeld wordt met Guyana, een belangrijke energiebron en exporteur worden na 2025. De EBS is het staatsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de opwekking, transmissie en distributie in Suriname. EBS is op 1 februari 1932 opgericht door de Nederlands Indische Gasmaatschappij (NIGM), die sinds 1908 in Suriname actief was. In januari 1968 begon het bedrijf onder de naam N.V. Energiebedrijven Surinaams. Het bedrijf heeft ca. 1200 medewerkers en levert stroom aan ca. 178k aansluitingen. Daarnaast distribueert EBS LPG door heel Suriname via haar dochteronderneming Ogane N.V.

Tariefmodel

Het rapport van EY bestaat uit meer dan alleen de financiële cijfers, want er zijn enkele fundamentele beleidslijnen die van invloed zijn op de EBS en of die winstgevend kan worden op langer termijn. In het kader hiervan moet eerst het tariefmodel worden vastgesteld, want de EBS-kosten worden bepaald door de kosten van: brandstof en de wisselkoers die beide aanzienlijk kunnen fluctueren, maar het tarief moet vast zijn.

EY stelt, dat tenzij het tarief hoog genoeg is om fluctuaties te dekken, zal er altijd (behalve als de olieprijzen dalen en de SRD waardeert) een mismatch zijn tussen inkomsten en directe kosten, daarom is het moeilijk om ​​break-even of winstgevend resultaat te behouden. “Het wordt aanbevolen voor EBS om een ​​financiële transformatie en operationele herstructurering door te voeren, om de kostenbesparingen te realiseren die nodig zijn om het vereiste tarief voor EBS te verlagen om break-even te maken”, aldus EY.

“Schommelingen in directe variabele kosten, dat wil zeggen brandstofprijzen, zullen uiteindelijk de totale directe kosten van EBS beïnvloeden.

De Surinaamse overheid zou daarom moeten overwegen om een ​​combinatietariefschema in te voeren met (I) een vast tariefelement om de vaste kosten te dekken en (II) een variabele/ variabele tariefregeling die wordt herzien en periodiek herzien (driemaandelijks / halfjaarlijks) om de variabele kosten te dekken die buiten EBS vallen. In samenhang hiermee zou de overheid haar subsidiebeleid kunnen vormgeven.”