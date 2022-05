‘Significante ontdekkingen in minder ontwikkelde blokken zullen extra verkenning aanmoedigen’

Terwijl de meeste van de geplande activiteiten van dit jaar plaatsvinden in Stabroek en Blok 58, is er momentum in andere blokken, allemaal voor de kust van Guyana. Naast Kawa-1 op het Corantijn-blok plant CGX Energy nog een verkenningsbron op het Demerara-blok. Exxon-Mobil is ook van plan om twee putten te boren in het Canje Block, naast de niet-commerciële Bulletwood-1-put die in maart werd aangekondigd. Ook dit jaar staat 3D-seismische opwerking gepland voor het door Repsol bediende Kanuku-blok en het Orinduik-blok van Tullow Oil, met de hoop dat de vooruitzichten voor toekomstige boringen zullen rijpen. Er zijn echter nog geen boorplannen. De resultaten van deze inspanningen zullen waarschijnlijk de booractiviteitsniveaus buiten Stabroek en Blok 58 in de komende jaren bepalen, zei de heer Collard. Als een operator een significante ontdekking in een van deze minder ontwikkelde blokken bevestigt, zal deze waarschijnlijk extra verkenning aanmoedigen. Of Guyana in 2022 doorgaat met een nieuwe biedronde, zal een andere belangrijke factor zijn. Maar zelfs als de omgeving gunstig is voor verdere verkenning, is het waarschijnlijk dat dit pas later in 2022 of in 2023 zal gebeuren. ‘’Op dit moment zijn de enige commerciële ontdekkingen gedaan in Stabroek en in Blok 58’’, zei Collard.

“Anders kunnen we er niet zeker van zijn dat er een ontwikkeling of zelfs een beoordeling zal plaatsvinden. We hebben gezien hoe moeilijk het was, kijkend naar de resultaten van ExxonMobil bij Tanager en Bulletwood en die van Tullow bij Joe en Jethro. Elke verdere ontwikkeling buiten de twee licenties kan een flink aantal jaren in beslag nemen.”

ExxonMobil zag drie storingen in een periode van vier maanden, met de meest recente in Bulletwood-1 in maart, een put gericht op meer dan 500 miljoen bbl aan gemiddelde potentiële middelen, op het Canje Block. Het is echter niet te verwachten dat deze teleurstellingen het algemene enthousiasme voor de regio zullen temperen. “In de afgelopen vijf jaar was het commerciële succespercentage voor exploratieputten met een hoge impact wereldwijd ongeveer 25%”, zei de heer Collard. “Als je kijkt naar Stabroek met een commercieel succespercentage van 85% tot 90%, dan laat het zien hoe geweldig het blok is geweest. Bedrijven hebben het afgelopen jaar geprobeerd het spel uit te breiden, en het is niet verwonderlijk dat er recente mislukkingen zijn geweest.”

Shell zal naar verwachting volgend jaar een exploratieput boren in Blok 42 voor de kust van Suriname. Kosmos Energy had het blok verkocht nadat het er in 2018 niet in was geslaagd koolwaterstoffen te ontdekken bij de Pontoenoe-1-put. Blok 42 zou Shell’s eerste inval in Suriname zijn – het was eerder van plan om samen te werken met ExxonMobil op het Stabroek-blok, maar trok zich terug uit het partnerschap voordat putten werden geboord. Petronas, dat afgelopen december zijn eerste ontdekking in Suriname aankondigde met de Sloanea-1-exploratiebron, zou volgens Bassoe Offshore ook een vervolgcampagne kunnen uitvoeren. Sloanea-1 bevond zich in Blok 52 – waar Petronas een 50/50-belang deelt met ExxonMobil – en werd geboord met de Maersk Developer.

Het bassin als groeimotor

Tegen 2026 schat het Internationaal Energie Agentschap (IEA), dat Guyana 600.000 bbl/dag olie zal produceren, waarmee het op de vijfde plaats van niet-OPEC-landen en op de negende plaats zou staan. Het agentschap verwacht zelfs dat het land tot de top 10 van grootste bijdragers aan de wereldwijde groei van het aanbod zal behoren.

Rystad Energy-projecten

De inkomsten van de Guyanese overheid uit de olieproductie zullen groeien van USD 270 miljoen in 2020 tot USD 10 miljard in 2030. Geen van die groei zou mogelijk zijn zonder de bereidheid van operators om geld in het bassin te pompen. Hess besteedt dit jaar meer dan USD 780 miljoen aan zijn offshore-ontwikkelingen in Guyana, goed voor 41 procent van de geplande CAPEX voor 2021. Apache zei in februari, dat het grootste deel van zijn exploratiebudget van USD 200 miljoen voor 2021 naar zijn operaties in Suriname zou gaan. Deze toezeggingen en andere komen op een moment dat elk E&P-bedrijf prioriteit geeft aan kapitaaldiscipline, een indicatie van de aanhoudende aantrekkelijkheid van deze regio. Een deel van de aantrekkingskracht is het enorme volume van de ontdekkingen – ExxonMobil schat meer dan 9 miljard BOE aan winbare bronnen in het Stabroek-blok, terwijl Total schat tot 6,5 miljard BOE in blok 58. Naar verluidt, waren lage break-even-prijzen een andere trekpleister. Hess, de partner van ExxonMobil in Stabroek, rapporteerde een Brent USD 35/bbl break-even prijs voor de Liza Phase 1-ontwikkeling, USD 25/bbl voor Liza Phase 2 en USD 32/bbl voor de Payara-ontwikkeling. “Tegen deze break-even-prijzen bieden Guyana en Suriname unieke langetermijnkansen voor operators en booraannemers”, zegt Carlos Ortiz Reguer, voorzitter van het IADC Latin America Chapter. “Als je naar die cijfers kijkt, zijn die projecten enkele van de meest competitieve projecten ter wereld. Er zijn een aantal efficiëntie- en schaalvoordelen die kunnen worden bereikt wanneer meerdere richtlijnen krijgen die zich over een relatief lange periode uitstrekken.”

Hoewel het bekken ongetwijfeld een aantrekkelijke investeringsoptie is, waarschuwde dr. Nakhle dat kosteninflatie op korte termijn een uitdaging zou kunnen zijn, vooral omdat regeringen manieren zoeken om de last van de pandemie op hun financiën te verlichten. Sinds maart schommelt de prijs van Brent-olie comfortabel tussen USD 60-65/vat, maar dr. Nakhle gelooft dat de prijs sneller kan stijgen dan verwacht, vooral als de uitrol van Covid-19-vaccinatie over de hele wereld versnelt. “Als de prijzen snel stijgen, zullen ze de fiscus aantrekken, en dit kan op zijn beurt tegenwicht bieden aan eventuele winsten die worden behaald door de lage olieprijs en lage break-evens”, zei ze.

Ernst & Young voorspelde een inflatie van 1,6 procent voor Guyana in 2021, een stijging ten opzichte van de inflatie van 0,9 procent in 2020. De Guyanese regering heeft gezegd dat ze dit jaar geen plannen heeft om haar petroleum sharing overeenkomst (PSA) te herzien of nieuwe belastingmaatregelen voor de olie en gassector te overwegen. Ashni Singh, de minister van Financiën van het land, zei echter in februari dat de regering een herziene fiscale regeling voor aardolie onderzoekt, wat zou kunnen leiden tot wijzigingen in de royalty’s, zoals uiteengezet in eerdere PSA’s.

Bron: drillingcontractor.org