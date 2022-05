Somohardjo start consultatieronde voor viering Javaans Nieuwjaar

Voor de activiteiten ronden de viering van het Javaans Nieuwjaar, heeft minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken, graag de betrokkenheid van zoveel mogelijk culturele, maatschappelijke en religieuze organisaties die verbonden zijn met elkaar door de Javaanse identiteit. In dit kader is de bewindsman op woensdag 18 mei gestart met de consultatie van 75 aanbieders van de petitie waarin het verzoek tot het verheffen van Javaans Nieuwjaar tot een nationale vrije dag werd gedaan.

Het doel van deze consultatierondes is om samen met de organisaties na te gaan hoe invulling kan worden gegeven aan de festiviteiten op de voormelde dag. De minister zei dat het Onafhankelijkheidsplein reeds gereserveerd is hiervoor.

De minister benadrukte dat het bij de Javaanse gemeenschap niet gaat om een dag niet werken, maar om de erkenning en waardering. De Javanen zijn volgens hem één van de vier grote bevolkingsgroepen die hebben bijgedragen aan het mede helpen opbouwen aan de natie. “Het moet niet zo zijn, dat wij een dag hebben gekregen en niets doen. Deze dag moet ook één zijn, waarbij de jongeren bewust worden gemaakt van hun roots en tot het besef komen dat deze bijzondere dag niet zomaar tot stand is gekomen.”

In de komende dagen zullen ook andere relevante, religieuze en maatschappelijke groepen die affiniteit hebben met de Javaanse identiteit, worden ontvangen. Er zal gezamenlijk van gedachten worden gewisseld om deze eerste nationale dag voor de Javaanse gemeenschap tot een gedenkwaardig evenement te maken. De minister riep op niet te focussen op onze verschillen, maar op onze overeenkomsten. “Dat is dat we ons verbonden voelen met de Javaanse identiteit. We zijn dat verplicht aan onze kinderen.”