Verhoogde surveillance Paramaribo succesvol verlopen

Een gemengd team van de politie heeft in de periode van maandag 9 mei tot en met vrijdag 13 mei, op verschillende locaties in Paramaribo wegcontroles gehouden, waarbij de politie verbaliserend en corrigerend heeft opgetreden. Er zijn in totaal 1.594 voertuigen op de verschillende dagen gecontroleerd. 121 personen van wie de stukken niet in orde waren, zijn geverbaliseerd. De verschillende verkeersovertredingen die deze weggebruikers hebben begaan, waren onder andere:

• Niet in het bezit zijn van een rijbewijs of buiten vastgestelde categorie.

• Rijden zonder dat het voertuig verzekerd was.

• Het voertuig niet ter herkeuring hebben aangeboden.

• Rijden met één koplamp.

• Stoppen op zodanige wijze.

• Overige.

Van de 1.594 voertuigen die gecontroleerd zijn, hebben de wetsdienaren 47 voertuigen doorzocht, 1 auto en 2 bromfietsen zijn in beslag genomen en vervolgens weggesleept naar de berging. 11 personen hebben hun opgelegde boete buiten proces afgehandeld. Veilig verkeer, een zaak van u en de politie!