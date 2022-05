Piloot opgepakt in Columbia die drugs vervoerde naar Suriname

De piloot Diego Mauricio Blanco werd afgelopen week door de autoriteiten in Columbia gevangen genomen in een straat in het noorden van Bogotá. De piloot, die ervan wordt beschuldigd degene te zijn die de drugs vervoerde voor een gevreesde Braziliaanse maffia die bekend staat als de ‘Clan Rocha’, werd opgepakt toen hij in het land arriveerde om een paar dagen met zijn gezin door te brengen. “Op het moment van zijn arrestatie was hij bij zijn familie en leidde hij een rustig leven om te proberen geen aandacht te trekken”, zei een van de agenten in de zaak. De gearresteerde man is Colombiaan en zijn stappen werden op de voet gevolgd door de autoriteiten, die het “een fluitje van een cent” vonden om de piloot te kunnen volgen sinds hij was geland. Zoals onthuld door de DEA, is Blanco “verantwoordelijk voor de logistiek waar ze spuitinrichtingen hadden, stickers maakten en bestaande vliegtuigen dupliceerden (klonen), om de drugs te vervoeren”. De periode waarin de verdachte een misdrijf zou hebben gepleegd was tussen maart 2017 en april 2018, in die tijd maakte hij 23 vluchten waarbij elk 400 kilo cocaïne werd vervoerd. De drugs werden naar andere staten van Brazilië, Honduras en Suriname gestuurd.

Diego Mauricio was niet de enige uit deze organisatie die opgepakt werd, want bijna gelijktijdig werden ook zestien andere mensen opgepakt. De operatie is een samenwerking tussen Colombia, de Verenigde Staten en Paraguay, met de steun van Interpol en Europol. Opgemerkt moet worden dat de ‘Clan Rocha’ werd onderzocht door de Paraguayaanse officier van justitie Marcelo Pecci, vermoord op een strand in Cartagena afgelopen dinsdag 10 mei. De zeventien mensen die gevangen zijn genomen worden door negen landen gezocht voor drugshandel en witwasmisdrijven. Onder de gearresteerden zijn er twaalf Colombianen, twee Venezolanen, een Italiaan, een Dominicaan, een Nederlander en een Albanees. De opsporingen werden uitgevoerd in Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia, Bolívar, Atlántico en Nariño.