Onderwijsinvesteringen jonge kinderen zorgwekkend laag

Investeringen in onderwijs voor de allerkleinsten zijn zorgwekkend laag in armere landen, waardoor wereldwijd bijna de helft van de kinderen jonger dan vijf jaar, belangrijke onderwijskansen mist. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Wereldbank. De pandemie heeft de wereld in een globale onderwijscrisis gestort. Het rapport van de Wereldbank toont aan dat het leerproces van de jongste kinderen het hardst werd getroffen, vooral in lage-inkomenslanden.

Leerpotentieel benutten

Tussen de leeftijd van en 2 en 5 jaar hebben kinderen een enorm vermogen om te leren, voor de verdere ontwikkeling is het belangrijk dat dit potentieel gekoesterd en aangewend wordt. Men noemt dit in het jargon, voor- en vroegschoolse educatie (vve). Het gaat om kinderen die op een gestructureerde manier leren, nog voor zij aan het leerplichtonderwijs beginnen. In België neemt vve de vorm aan van het kleuteronderwijs, waar kinderen van 3 tot 6 jaar terecht kunnen. In Nederland spreekt men van de onderbouw.

In lage-inkomenslanden heeft slechts 20 procent van de kinderen toegang tot voorschools onderwijs, in tegenstelling tot meer dan 80 procent in grotere economieën. Naar schatting 53 procent van de kinderen in lage- en middeninkomenslanden is ‘leerarm’, wat betekent dat ze op tienjarige leeftijd geen korte tekst kunnen lezen en begrijpen.

Door de pandemie voorspelt de Wereldbank dat leerarmoede op korte termijn zal stijgen tot boven de 70 procent. De onderzoekers vrezen dat 43 procent van de kinderen onder de vijf jaar wereldwijd (ruwweg 250 miljoen kinderen) het risico lopen om beperkt te worden in hun verdere ontwikkeling.

Miljard dollar

Volgens het rapport wordt het belang van onderwijs aan jonge kinderen niet erkend bij veel overheden. De Wereldbank beveelt aan om leren op jonge leeftijd een belangrijke plaats te geven in de nationale plannen om te herstellen van de pandemie. Omdat vve vaak over het hoofd gezien wordt wanneer de middelen krap zijn, verhoogt de Wereldbank zijn investeringsportefeuille voor onderwijs op jonge leeftijd tot meer dan 1 miljard dollar. Dat is een verdubbeling tegenover vijf jaar geleden.

“Veel landen hebben nu een unieke kans om een systeem in te voeren om geleidelijk aan kwaliteitsvol vve aan te bieden”, benadrukt Jaime Saavedra, directeur Onderwijs van de Wereldbank. “De nood is dringend. Als we bekwame en zelfverzekerde leerlingen willen voortbrengen die klaar zijn om de uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te bieden, moeten we de capaciteit van elk kind koesteren door te investeren in kwaliteitsvol voorschools onderwijs voor iedereen. Er zijn al te veel drie-, vier- en vijfjarigen aan het wachten.”

Bron: IPS