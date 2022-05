Apenpokken geconstateerd in verschillende landen

Gezondheidsautoriteiten hebben het eerste geval van apenpokken in Duitsland gemeld. De detectie van het virus vond afgelopen donderdag plaats. Het ging hierbij om een Braziliaanse man die geïnfecteerd was. De Braziliaan verblijft in isolatie in een kliniek in München. De vrees bestaat dat de ziekte, die meestal in Afrika voorkomt, zich zal verspreiden naar andere delen van de wereld. ‘Monkeypox’ is een virale ziekte, meestal mild, gekenmerkt door symptomen van koorts en huiduitslag.

Het Bundeswehr Instituut voor Microbiologie bevestigde in een verklaring dat gezondheidsautoriteiten in Europa en Noord-Amerika sinds begin maart een groeiend aantal gevallen van apenpokken hebben ontdekt. Er zijn twee hoofdstammen: de meer ernstige Congo-stam, met een sterftecijfer tot 10%, en de West-Afrikaanse stam, met een sterftecijfer tot 1%.

Wereldwijd

In de afgelopen weken zijn er besmettingen van apenpokken gemeld in verschillende landen waar de ziekte normaal gesproken niet wordt gemeld, zoals Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is ook een geval gemeld.

De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben een onderzocht geval van apenpokken in de staat Massachusetts bevestigd. Volgens gezondheidsfunctionarissen werd het geval van apenpokken bevestigd bij een man in de staat, die onlangs in Canada is geweest. De zaak in Massachusetts is de eerste melding dit jaar in de VS. Het eerste bekende geval van apenpokken in het land betrof een man die in juli 2021 van Nigeria naar Texas reisde. Eind 2021 werd een tweede geval in de Verenigde Staten geconstateerd, waarbij een reiziger uit Nigeria betrokken was.